Видео, как в Омске из ямы с кипятком вытаскивают машину

Посмотреть, как достают машину, собралась толпа зевак. Это стало событием для двора. «Ну, когда уже вытаскивать будут? Это самое интересное», - слышалось то и дело. Любопытные дети ползли на крыши гаражей, чтобы ничего упустить. «Обычно трубы, плиты поднимаю. Вытаскивать машину - впервые за мою жизнь», - поделился машинист подъемного крана.