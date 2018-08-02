Город55
ГлавноеВсе новости
Видео, как в Омске из ямы с кипятком вытаскивают машину

Видео, как в Омске из ямы с кипятком вытаскивают машину

2 августа 2018, 16:11
Фото: Источник: ИА «Город55»
Сегодня, 2 августа, в самом центре Омска, за остановкой «Улица Рабиновича» в очередной раз под асфальт в яму с кипятком провалилась машина.

Из-за прорыва водопроводной трубы кипяток подмыл грунт и пробил асфальт по улице Волочаевской между домами № 19Д и 19В. Минивен оказался под землей, начав медленно тонуть в горячей воде.

Спустя несколько часов специалисты приступили к спасению авто. Вытянуть автомобиль из ямы пытались с обеда.

ИА «Город55»

Посмотреть, как достают машину, собралась толпа зевак. Это стало событием для двора. «Ну, когда уже вытаскивать будут? Это самое интересное», - слышалось то и дело. Любопытные дети ползли на крыши гаражей, чтобы ничего упустить. «Обычно трубы, плиты поднимаю. Вытаскивать машину - впервые за мою жизнь», - поделился машинист подъемного крана.

ИА «Город55»

Хозяином иномарки оказался пенсионер. Мужчина рассказал ИА «Город55», что ехал по дороге, как вдруг машина начала уходить передними колесами под землю. Омич успел покинуть салон и со стороны наблюдал, как автомобиль проваливается. Сам водитель не пострадал.

В итоге минивен погрузили на эвакуатор и увезли. Автомобилист остался оформлять документы с ГИБДД. В «ОмскРТС» сообщили ИА «Город55», что сети принадлежат «Тепловой компании», где дать оперативный комментарий отказались.

Вообще, по свежим следам ремонта заметно, что здесь и в окрестностях нередко случаются коммунальные аварии. К месту сегодняшнего ЧП уже подвезли грузовик с песком для ремонта, экскаватор расчищал провал в асфальте.

ИА «Город55»

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Видео#Страх и ненависть#Происшествия
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18