Видео, как в Омске из ямы с кипятком вытаскивают машину

Из-за прорыва водопроводной трубы кипяток подмыл грунт и пробил асфальт по улице Волочаевской между домами № 19Д и 19В. Минивен оказался под землей, начав медленно тонуть в горячей воде.
Спустя несколько часов специалисты приступили к спасению авто. Вытянуть автомобиль из ямы пытались с обеда.
Посмотреть, как достают машину, собралась толпа зевак. Это стало событием для двора. «Ну, когда уже вытаскивать будут? Это самое интересное», - слышалось то и дело. Любопытные дети ползли на крыши гаражей, чтобы ничего упустить. «Обычно трубы, плиты поднимаю. Вытаскивать машину - впервые за мою жизнь», - поделился машинист подъемного крана.
Хозяином иномарки оказался пенсионер. Мужчина рассказал ИА «Город55», что ехал по дороге, как вдруг машина начала уходить передними колесами под землю. Омич успел покинуть салон и со стороны наблюдал, как автомобиль проваливается. Сам водитель не пострадал.
В итоге минивен погрузили на эвакуатор и увезли. Автомобилист остался оформлять документы с ГИБДД. В «ОмскРТС» сообщили ИА «Город55», что сети принадлежат «Тепловой компании», где дать оперативный комментарий отказались.
Вообще, по свежим следам ремонта заметно, что здесь и в окрестностях нередко случаются коммунальные аварии. К месту сегодняшнего ЧП уже подвезли грузовик с песком для ремонта, экскаватор расчищал провал в асфальте.
Источник: ИА «Город55»