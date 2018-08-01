В Омске сгорела одна из экспозиций «Флоры»

Как сообщила пресс-служба Администрации города Омска, возгорание произошло в связи с проведением сварочных работ: «Огонь был оперативно локализован, сама клумба не пострадала, повреждения будут устранены компанией «Яблонька-групп». К открытию выставки экспозиция будет полностью восстановлена».