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В Омске сгорела одна из экспозиций «Флоры»

В Омске сгорела одна из экспозиций «Флоры»

1 августа 2018, 07:46
Фото: vk.com/omsk_vk
Накануне, 31 июля, в Омске произошел пожар в Выставочном сквере, где в настоящее время готовится к открытию выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2018» - вспыхнула одна из цветочных экспозиций.

На видеозаписи, размещенной в группе vk.com/omsk_vk, видно, как полыхает клумба — огнем охвачена вся конструкция, в небо поднимается густой столб черного дыма. В итоге, центральная часть композиции полностью сгорела, остался лишь металлический каркас.

Как сообщила пресс-служба Администрации города Омска, возгорание произошло в связи с проведением сварочных работ: «Огонь был оперативно локализован, сама клумба не пострадала, повреждения будут устранены компанией «Яблонька-групп». К открытию выставки экспозиция будет полностью восстановлена».

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Флора#Пожары#Омск#Происшествия
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