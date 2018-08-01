В Омске сгорела одна из экспозиций «Флоры»

На видеозаписи, размещенной в группе vk.com/omsk_vk, видно, как полыхает клумба — огнем охвачена вся конструкция, в небо поднимается густой столб черного дыма. В итоге, центральная часть композиции полностью сгорела, остался лишь металлический каркас.
Как сообщила пресс-служба Администрации города Омска, возгорание произошло в связи с проведением сварочных работ: «Огонь был оперативно локализован, сама клумба не пострадала, повреждения будут устранены компанией «Яблонька-групп». К открытию выставки экспозиция будет полностью восстановлена».
Источник: ИА «Город55»