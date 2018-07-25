В Омске торжественно погасили памятную марку с Успенским собором

Марка вышла тиражом 300 тысяч экземпляров. Первые экземпляры, погашенные особым штемпелем, войдут во Всемирный почтовый каталог и коллекции филателистов. Штемпель уже 26 июля станет считаться недействительным, его отправят в Центральный музей связи им. Попова, сообщили в пресс-службе омского правительства.