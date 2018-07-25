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В Омске торжественно погасили памятную марку с Успенским собором

В Омске торжественно погасили памятную марку с Успенским собором

25 июля 2018, 23:24
Фото: omskportal.ru
«Почта России» выпустила памятную марку с изображением кафедрального Успенского собора, открытого в Омске после восстановления в 2007 году.

На почтовой миниатюре изображен находящийся в центре Омска Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы на Соборной площади, который является достопримечательностью города.

Торжественное гашение памятной марки провели Митрополит Омский и Таврический Владимир, глава Омской области Александр Бурков, мэр Омска Оксана Фадина, директор омского филиала «Почты России» Ольга Климанова и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба. Церемония прошла в Успенском соборе.

Марка вышла тиражом 300 тысяч экземпляров. Первые экземпляры, погашенные особым штемпелем, войдут во Всемирный почтовый каталог и коллекции филателистов. Штемпель уже 26 июля станет считаться недействительным, его отправят в Центральный музей связи им. Попова, сообщили в пресс-службе омского правительства.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Почта России#Общество
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