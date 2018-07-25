Антон Сорокин – тролль Колчака: скандал с бюстами

Материал из серии, посвященной 100-летию Белой столицы
ИА «Город55» продолжает публиковать рассказы писателя с сохранением авторской орфографии и пунктуации. Зарабатывая на жизнь заурядными должностями вроде счетовода в управлении Омской железной дороги и регистратора в пригородной больнице, успев попробовать на вкус иконопись, торговлю кожей и солью, Сорокин в конце концов пристрастился к перу и сатире и стал по-своему известной личностью. В его творчество, сосредоточенное вокруг власти золота над людьми, оказались втянуты первые лица белого движения, в том числе и главный герой исторической вехи Александр Колчак: одно из известнейших произведений Сорокина – «33 скандала Колчаку».
«То, что вы прочитаете, настолько необычайно и должно вызвать сомнения,
- пишет Сорокин во вступительном слове к книге. – Ну и фантазер, ну и враль, не хуже Мюнхгаузена, хотя свидетелями моих скандалов были тысячи людей, хотя у меня каждый скандал подтверждается документами, несмотря на это, утверждать, что это действительно было так, я не намерен. Кто не желает верить – не надо».
О себе автор по большей части пишет в третьем лице. По его словам, выступая со скандалами, он знал, что рискует жизнью. Где-то ему приходилось прибегать к дипломатическим приемам, а где-то – к обману, к «некрасивым поступкам».
«Антон Сорокин – шут, Антон Сорокин – маниак, это броня Антона Сорокина, под этими защитными масками Антон Сорокин сумел так дискредитировать власть Колчака, что учесть последствия скандалов совершенно не представляется возможным», - говорит сам о себе Антон Сорокин.
ДВА БЮСТА
В Омск приехал скульптор Пожарский, служил он счетоводом во врачебной службе Омской железной дороги, в это время праздновали 80-летний юбилей Потанина. Сам Потанин просил Пожарского пожертвовать в музей его бюст. Узнав об этом, Антон Сорокин попросил пожертвовать и бюст Антона Сорокина, предупредив, что таковой принят не будет.
Не может быть, чтобы работу Пожарского не приняли.
Когда Пожарский привез два бюста, бюст Потанина приняли, а бюст Антона Сорокина нам не нужен.
Пожарский увез бюсты обратно, а Антон Сорокин написал в музей письмо, что опубликует, что желание юбиляра не исполнено. Тогда послали к Пожарскому за бюстами. Потанина поставили в зале, а Антона Сорокина бросили на чердак и успокоились.
Антон Сорокин, узнав об этом, разбрасывает по городу 10 000 открыток с фотографиями бюстов Потанина и Антона Сорокина, с биографиями из словаря Брокгауза с надписью: бюсты находятся в музее – один в зале, другой на чердаке. И по просьбе любопытных приходилось таскать бюст для показа с чердака.
Наконец, бюст разбили.
Антон Сорокин, взамен разбитого, жертвует свой бюст еще большего размера с предупреждением, что при разбитии новый бюст будет еще большим. (Превратна судьба не только людей, но и даже бюстов: в 1925 году видел Антон Сорокин в музее свой бюст, а рядом стоял бюст старика Потанина с отбитым носом).
Источник: ИА «Город55»