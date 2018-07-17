Как изучение казахского языка во «ВКонтакте» должно сплотить нацию

«Бәріңе сәлем! Хочу сделать свой вклад в развитие Қазақского языка, открыв беседу для любых желающих освоить Қазақский язык вне зависимости от вашего уровня владения», - так объявил в омском паблике Тарихшы Мырза, анонсируя изучение новых слов, грамматики, молодежного сленга.
В разговоре с ИА «Город55» 21-летний молодой человек рассказал, что сам он изучает китайский язык в Евразийском национальном университете в Астане, а также увлекается французским языком. Идея бесплатных ВК-курсов пришла после разговора с другом-узбеком.
«История начинается с разговора с другом, по происхождению узбеком, который живет в России. Он говорил, что в России почти все узбеки умеют говорить на родном языке. Также, как и киргизы в Азербайджане и другие тюркские родственные народы. После этого у нашей группы появилась идея обучить как можно большее количество этнических казахов, живущих в России», - поделился Тарихшы.
В команду вошли еще трое – Бибол Укубаев, Раxат Муxамеджанов и Бауыржан Сагындыков. Из них двое - студенты алматинских вузов, еще один учится в Кокшетау.
«Мы вместе составляли план уроков, дискуссировали и сделали весь процесс как можно проще. <…> Группа действует в принципах скорейшего изучения языка. План по изучению составлен из бытовых фраз, грамматических структур, которые используется часто. Мы ежедневно пишем новый материал, делаем повторение тем каждые 3 дня, после пройденного материала дается опрос, так мы проверяем, насколько хорошо усвоили новую тему наши учащиеся. Мы составили план урока на 90 дней вперёд», - уточнил детали процесса молодой человек.
Среди их учеников – жители Астрахани, Саратова, Омска, Оренбурга. По словам Тарихшы, в группе есть не только казахи, но и другие нации - украинец, русский, метис-башкир. Некоторые владеют казахским на разговорном уровне, но пишут с ошибками, некоторые знают немного слов, а некоторые вообще не знают, но хотят изучить.
«Мне нравится звучание казахского языка, также у меня есть родственники казахи и ногайцы. Интерес появился, когда во время учебы в вузе подружилась с ребятами из Казахстана. Решила попробовать учить язык через «ВКонтакте» после, так скажем, неудачной попытки вживую. Преподавателя, у которого я занималась два месяца, я не понимала. Мне позвонила подруга и рассказала о том, что она прочитала в каком-то паблике о наборе желающих изучать язык в ВК-беседе. Я пока еще основательно не изучала их материалы, но система преподавания у них есть и, самое главное, есть поддержка со стороны организаторов», - поделилась с ИА «Город55» одна из учениц Александра Кузнецова.
Сама беседа называется просто: «Практикуем Қазақ тілі», или в переводе – «казахский язык». В ней «учителя» сначала предлагают слова по теме, потом применение в речи, а затем и произношение с помощью голосовых сообщений. «Привет (между женщинами) – Сәлем. Привет (между мужчинами) – Салам. Привет (к взрослым) -Сәлеметсізбе\Саламатсызба. «Как дела?» можно спросить «қалайсың?». Но на западе (Орал, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау) говорят просто «Не xабар?». Если дословно переводить, то получится «Что за вести?», - так выглядит начало одного из уроков.
После основного материла группа может перейти к обсуждению казахских традиций, менталитета и к темам «за жизнь».
- Как переводится «ак шалак»? Часто слышу от казахстанцев в нашу сторону. Может, тоже неправильно написала, – спросила еще одна ученица из Астрахани.
- «Ақ» - «белый». «Шалақ» - первый раз слышу такое, - отвечает ей Тарихшы. – Может, «аққұлақ»? «Ақ» - белый. «Құлақ» - «уxо». Человек, который не понимает с первого раза, точнее даун.
- Серьёзно?) – удивилась девушка.
- Это употребляется для русскоговорящих, а также для русских.
-Ну, спасибо) Теперь понятно)) как нас любит наш же народ.
- Русских мы называем «орыс», но иногда «ақ құлақ» - «белое ухо». Русскоязычных казахов. А некоторые и себя называют «шала (не такой, не сякой) қазақ» - «недоделанный казах», - подключился Бауыржан. - Мы и себя так называем. Тех, кто мешает языки.
- Не принимайте всерьез те слова, которые вы слышали, - пишет ученице Тарихшы. - Вы до сих пор часть могучей степной нации, которая устрашала все степные народы своим мужеством.
Ситуация справедлива и для Омска. Как в приграничном городе, здесь живет много казахов. Но так сложилось, что не все они знают родной язык, и за это сородичи могут их не принимать.
«Скажу честно, казахи, живущие в Казахстане, недолюбливают своих сородичей в России, считая их обрусевшимися. Хотелось бы научить как можно больше желающих с соседней страны казахскому языку хотя бы на разговорном уровне. Мы с нашей группой считаем, что мы выполняем историческую миссию, мы исправляем ошибку, допущенную нашими дедами», - гордо заявил Тарихшы.
Источник: ИА «Город55»