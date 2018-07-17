Как изучение казахского языка во «ВКонтакте» должно сплотить нацию

«Мне нравится звучание казахского языка, также у меня есть родственники казахи и ногайцы. Интерес появился, когда во время учебы в вузе подружилась с ребятами из Казахстана. Решила попробовать учить язык через «ВКонтакте» после, так скажем, неудачной попытки вживую. Преподавателя, у которого я занималась два месяца, я не понимала. Мне позвонила подруга и рассказала о том, что она прочитала в каком-то паблике о наборе желающих изучать язык в ВК-беседе. Я пока еще основательно не изучала их материалы, но система преподавания у них есть и, самое главное, есть поддержка со стороны организаторов», - поделилась с ИА «Город55» одна из учениц Александра Кузнецова.