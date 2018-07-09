Омичам помешал антиправительственный митинг (на самом деле нет)

Так, по сообщениям анонимного Telegram-канала «Омский ПолитологоАнатом», одновременно с запланированным и согласованным митингом на площади шумели и другие мероприятия. Недалеко от сцены, на которой выступали противники правительства, был устроен детский праздник, ремонт трубопровода и покос травы.
После митинга в социальных сетях появились странные посты. Некий омич Анвар Мухин оставил в основных посещаемых омских пабликах один и тот же пост. В нем он расстроился из-за того, что митингующие противники правительства подняли шум и, по его словам, устроили скандал.
При этом аккаунт самого Мухина несет в себе явные признаки фейковой страницы. У него нет друзей, аудиозаписей, комментариев и лайков. В видеозаписях значится лишь один ролик, посвященный координатору омского штаба Навального, а подписан он всего на два паблика.
В число пабликов, опубликовавших пост Мухина, попали и самые читаемые в Омске. Всего их оказалось восемь. Это «Омск Live», «ОмскOnline», «Омск VK», «Голос Омска», «100 необычных мест Омска и Омской области», «НАШ город ОМСК», «ЧС Омск» и «Омск: работа, скидки, акции». Суммарная аудитория этих пабликов составляет более 670 тысяч человек.
Источник: ИА «Город55»