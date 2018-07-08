Волонтеры собирают средства, чтобы Анатолий какое-то время еще мог дышать

Паллиативная помощь не может спасти человеку жизнь, в этом ему уже ничто не поможет. Но она позволяет облегчить его страдания, помочь справиться с неизбежным ему и его семье. В России такая практика пока слабо развита. Единицы фондов и хосписов, в регионах - ещё меньше.
Жителю Усть-Ишима нужен кислородный концентратор стоимостью 50 тыс. рублей, из которых собрано 12 190 рублей, рассказали в омском благотворительном фонде «Обнимая небо». Мужчина уже несколько лет болеет хронической обструктивной болезнью легких. Одышка появляется даже при незначительных физических нагрузках, больному становится все труднее самостоятельно принимать пищу: дыхание требует значительной затраты энергии. Не менее 15 часов в сутки ему необходима кислородотерапия. Болезнь необратима и прогрессирует.
«Из-за болезни Анатолий почти не встает с кровати, работает только его жена Маша. А ей надо прокормить себя, больного мужа, запастись дровами, вести дом. Одной», - пояснили в фонде.
Сегодня, 8 июля, чтобы собрать недостающие деньги, в фотостудии «Лофт» провели благотворительный фотодень. Снимали всех желающих, а часть вырученных средств передадут на помощь подопечному.
«Мы обязательно смотрим медицинские документы, и в выписке обязательно должно быть то назначение, на которое нужны деньги. Связываемся с врачами и узнаем, почему такое назначение и как его получить, ищем сами, какие варианты есть. Отчёты по сборам публикуются на сайте фонда. Деньги мы никому не передаем, а связываемся с поставщиком медоборудования, берем счет на оплату, фонд оплачивает оборудование и передает в пользование. Фонд открыли специально, чтобы заниматься паллиативной помощью, и не только детям, но и взрослым, а запросов очень много. Помощь фотостудии ускорит сбор средств для Анатолия и поможет ему дышать», - уточнила специалист фонда Екатерина Голофаева.
Пишущая часть редакции ИА «Город55» тоже решила внести лепту и поучаствовала в проекте.
«В России фандрайзинг еще слабо развит. Многие мои знакомые убеждены, что благотворительным фондам нельзя верить. Остальные считают, что благотворительностью должны заниматься бизнес, власть (гранты), еще кто-то, но только не они сами — простые люди. Тех, кто систематически участвует в благотворительности — единицы. На мой взгляд, бизнес должен зарабатывать деньги, а вот владелец бизнеса в статусе «простого человека» может жертвовать свои средства, как и другие простые люди. Такие акции, как «Фотодень», качественно популяризируют благотворительный фандрайзинг. Организаторы молодцы — потому что они нашли форму, в которой мы не только смогли стать участниками благотворительного проекта, но и получили от этого удовольствие. Ну и фоточку на память», - считает главред ИА «Город55» Владимир Червонящий.
Источник: ИА «Город55»