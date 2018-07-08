Волонтеры собирают средства, чтобы Анатолий какое-то время еще мог дышать

«В России фандрайзинг еще слабо развит. Многие мои знакомые убеждены, что благотворительным фондам нельзя верить. Остальные считают, что благотворительностью должны заниматься бизнес, власть (гранты), еще кто-то, но только не они сами — простые люди. Тех, кто систематически участвует в благотворительности — единицы. На мой взгляд, бизнес должен зарабатывать деньги, а вот владелец бизнеса в статусе «простого человека» может жертвовать свои средства, как и другие простые люди. Такие акции, как «Фотодень», качественно популяризируют благотворительный фандрайзинг. Организаторы молодцы — потому что они нашли форму, в которой мы не только смогли стать участниками благотворительного проекта, но и получили от этого удовольствие. Ну и фоточку на память», - считает главред ИА «Город55» Владимир Червонящий.