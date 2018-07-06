Художники начали рисовать стену Летова под джем-сейшн

Ранее появление стрит-арта согласовали и строительный трест №4, которому принадлежит забор, и администрация города. Чтобы не вышло как с первой стеной: в 2016 году яркое граффити с музыкантом появилось на Юбилейном мосту, но его быстро закрасили как несанкционированное.