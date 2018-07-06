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Художники начали рисовать стену Летова под джем-сейшн

Художники начали рисовать стену Летова под джем-сейшн

6 июля 2018, 14:34
Фото: Елена Свешникова / vk.com/stenaletova
Минувшей ночью, с 5 на 6 июля, на бетонную стену по улице 1-й Индустриальной, 5А перенесли рисунки, посвященные музыканту-легенде Егору Летову.

Все проходило в темное время суток, так как использовался проектор – с его помощью эскизы более точно масштабировались. Предварительно стену очистили от грязи и старых граффити, нанесли грунтовку и базовый фон.

«Атмосфера была потрясающая: ночь, звезды, портреты Егора Летова на стене, ребята поют его песни и играют», - написала в паблике проекта его руководитель, преподавательница детской школы искусств Елена Свешникова.

Она рассказала, что графитчик Андрей Север провел для волонтеров мастер-класс по рисованию баллончиками. В то же время омские музыканты Алексей Нагибин и Вячеслав Губченко устроили спонтанный джем-сейшн на укулеле и флейте под звуки «барабанов» - пустых банок из-под краски.

«Все идет по плану! Конечно, мы только начали работу и будем встречаться еще», - заключила Свешникова.

Ранее появление стрит-арта согласовали и строительный трест №4, которому принадлежит забор, и администрация города. Чтобы не вышло как с первой стеной: в 2016 году яркое граффити с музыкантом появилось на Юбилейном мосту, но его быстро закрасили как несанкционированное.

Над проектом новой стены трудились проектная фирма «Тектоника» и художники, причем не только омские. К примеру, одной графической зарисовкой поделился Богдан Силков из Белорусии, а еще двумя - известный художник, работающий под псевдонимом Майор Мешков. На создание стены Летова собрали около 50 тыс. рублей с помощью краудфандинга.

Елена Свешникова / vk.com/stenaletova

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Омск сегодня#Культура
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