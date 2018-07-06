Художники начали рисовать стену Летова под джем-сейшн

Все проходило в темное время суток, так как использовался проектор – с его помощью эскизы более точно масштабировались. Предварительно стену очистили от грязи и старых граффити, нанесли грунтовку и базовый фон.
«Атмосфера была потрясающая: ночь, звезды, портреты Егора Летова на стене, ребята поют его песни и играют», - написала в паблике проекта его руководитель, преподавательница детской школы искусств Елена Свешникова.
Она рассказала, что графитчик Андрей Север провел для волонтеров мастер-класс по рисованию баллончиками. В то же время омские музыканты Алексей Нагибин и Вячеслав Губченко устроили спонтанный джем-сейшн на укулеле и флейте под звуки «барабанов» - пустых банок из-под краски.
«Все идет по плану! Конечно, мы только начали работу и будем встречаться еще», - заключила Свешникова.
Ранее появление стрит-арта согласовали и строительный трест №4, которому принадлежит забор, и администрация города. Чтобы не вышло как с первой стеной: в 2016 году яркое граффити с музыкантом появилось на Юбилейном мосту, но его быстро закрасили как несанкционированное.
Над проектом новой стены трудились проектная фирма «Тектоника» и художники, причем не только омские. К примеру, одной графической зарисовкой поделился Богдан Силков из Белорусии, а еще двумя - известный художник, работающий под псевдонимом Майор Мешков. На создание стены Летова собрали около 50 тыс. рублей с помощью краудфандинга.
Источник: ИА «Город55»