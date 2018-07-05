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В администрации Тары объяснили, зачем рабочие срезали идеальный асфальт

В администрации Тары объяснили, зачем рабочие срезали идеальный асфальт

5 июля 2018, 15:58
Фото: vk.com/inci55
Омич в социальных сетях рассказал, как решил снять необычный ремонт дорог в Таре, судя по акценту, заграничные рабочие снимали ровный асфальт на площади Ленина. Мужчина стал снимать происходящее на видео, но его сразу в грубой форме начал останавливать один из рабочих.

В администрации Тарского района позже объяснили ситуацию, что 4 июля на площади Ленина началась реконструкция.

«Жители Тары сами выбрали эту территорию для благоустройства во время голосования 18 марта. За изменения на площади Ленина проголосовали 2120 жителей города. В итоге территория заняла второе место в голосовании, первое - Пушкинский сквер (2260 голосов)», - рассказали в администрации города.

Так как процесс благоустройства Пушкинского сквера затянулся, было принято решение начать с площади Ленина.

«На площади Ленина – в историческом центре города – запланирован комплекс работ. Здесь будет расширение пешеходной зоны. На видео снято, как на площади снимают асфальт. Вчера такие работы действительно, велись. Были ликвидированы бордюры, снимают асфальт. Площадь и тротуары будут уложены плиткой», - подробно рассказал о деталях реконструкции глава Тарского района.

Подчеркивается, что информация о том, что срезают новый асфальт, не соответствует действительности. В последний раз асфальт на этой площади укладывали в 2003-2004 годах.

Источник: ИА «Город55»

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