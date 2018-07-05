Минкульт легализовал неформальную тусовку у Степаныча

Негативная же сторона в том, что, не считая оставляемого мусора, в одну из таких тусовок впервые треснула стеклянная крыша подземного перехода. Ее восстановление оценили в 1 млн рублей, но все еще не провели, так как в бюджете нет на это средств. С тех пор молодежь решила, что влезть на крышу и устроить на ней танцы является неким «делом чести».