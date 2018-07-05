Минкульт легализовал неформальную тусовку у Степаныча

Как рассказали в региональном Минкульте, 14 июля на Любинском проспекте впервые пройдет фестиваль музыки Omsk Music Night. Он начнется в 17:00 в сквере возле Драмтеатра, постепенно спускаясь к улице Карла Либкнехта.
Выступят группы «Стерео», «Classic квартет», Manhattan jazz band и Kickin` Jass Orchestra. На рок-площадке появятся Max Raketa, «ДокторСтраннаяЛюбовь», Groggy и екатеринбургские The Karovas Milkshake и Lollypop Lorry. В полночь фестиваль перетечет в «Степаныч Party» возле скульптуры известного омского сантехника.
Организаторами фестиваля выступили НКО «Сибиряк» и Государственный центр народного творчества, заручившись поддержкой областного министерства культуры. Для его проведения с 15:00 14 июля до 6:00 15 июля Любинский проспект будет перекрыт для транспорта.
Вместе с тем «пати у Степаныча» по-своему известна в молодежной тусовке, сложившейся в границах Любинского и «Переулка», безымянного проезда за улицей Ленина, где находятся около десятка разных баров. Начиная с лета 2017 года локальные вечеринки слились в единую, когда сотни людей гуляют прямо на улице, музыка играет отовсюду или же из специально вынесенной аппаратуры.
«Было очень весело, никогда так не веселился», «Будут еще такие мероприятия?» - типичные комментарии после таких ночей, возобновившихся и этим сезоном.
Негативная же сторона в том, что, не считая оставляемого мусора, в одну из таких тусовок впервые треснула стеклянная крыша подземного перехода. Ее восстановление оценили в 1 млн рублей, но все еще не провели, так как в бюджете нет на это средств. С тех пор молодежь решила, что влезть на крышу и устроить на ней танцы является неким «делом чести».
«На фестивале (включая его ночное продолжение) будут организованы все меры безопасности, в том числе будут работать ЧОП, и это будет не неуправляемый процесс, не стихийно, как это происходит обычно. Как на любом мероприятии обязательно должны присутствовать стражи порядка», - пояснили ИА «Город55» в Минкульте.
Источник: ИА «Город55»