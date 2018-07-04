Следователи закончили проверку упавшего под Омском вертолета

Как рассказали ИА «Город55» в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, окончилась проверка инцидента, случившегося возле деревни Петровка Омского района. Там 1 июня аварийно сел вертолет Ми-8Т. В качестве причины случившегося рассматривалась версия с птицей, попавшей в двигатель, и ошибка пилота. Следователи остановились на первом варианте.
«По результатам проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного. В действиях пилота не обнаружено признаков состава преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»), - сообщила ИА «Город55» и.о. старшего помощника руководителя ведомства Яна Стрижова.
Напомним, резко снижающийся вертолет заметила охрана свинокомплекса, на чью территорию и приземлился вертолет. У судна оказались повреждены концевая балка, левый двигатель и левый топливный бак, передняя стойка, кольцо левой стойки и фюзеляж. Из находившихся на борту людей - два авиатехника и три члена экипажа - никто серьезно не пострадал. Вертолет принадлежал авиакомпании «Полярные авиалинии», занимающейся пассажирскими и грузовыми перевозками в Якутии. Судно ремонтировал Омский авиационный завод. После капремонта экипаж направлялся в Новосибирск.
Источник: ИА «Город55»