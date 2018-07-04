Следователи закончили проверку упавшего под Омском вертолета

Напомним, резко снижающийся вертолет заметила охрана свинокомплекса, на чью территорию и приземлился вертолет. У судна оказались повреждены концевая балка, левый двигатель и левый топливный бак, передняя стойка, кольцо левой стойки и фюзеляж. Из находившихся на борту людей - два авиатехника и три члена экипажа - никто серьезно не пострадал. Вертолет принадлежал авиакомпании «Полярные авиалинии», занимающейся пассажирскими и грузовыми перевозками в Якутии. Судно ремонтировал Омский авиационный завод. После капремонта экипаж направлялся в Новосибирск.