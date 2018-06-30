Во время ремонта дороги рабочие устроили драку

Позже на том же участке разгорелась драка и даже не одна, как видно на видеозаписи (осторожно: присутствует ненормативная лексика), сделанной местными жителями. Пока кулаками махала одна пара рабочих и их пытался разнять третий, сцепились двое других дорожников. Один из них повалил наземь оппонента, сев сверху. Драчунов успокоили подошедшие коллеги.