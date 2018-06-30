Во время ремонта дороги рабочие устроили драку

Предыстория конфликта началась 28 июня. Как рассказали очевидцы в паблике «Аварийный Омск», на улице Съездовской дорожники укладывали асфальт в лужи и грязь. «Сначала лужа была раскатана катком, потом в данную лужу был засыпан асфальт. Все это время шел дождь», - поделилась омичка. Спустя 5 часов она решила посмотреть, как «прижился новый асфальт» - он оказался в сетке трещин.
29 июня дорожники вернулись и начали переделывать ремонт.
Позже на том же участке разгорелась драка и даже не одна, как видно на видеозаписи (осторожно: присутствует ненормативная лексика), сделанной местными жителями. Пока кулаками махала одна пара рабочих и их пытался разнять третий, сцепились двое других дорожников. Один из них повалил наземь оппонента, сев сверху. Драчунов успокоили подошедшие коллеги.
Добавим, участок улицы площадью 300 кв. м был внесен в график аварийно-восстановительного ремонта, проводимого управлением дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска. По плану, работы должны были провести в мае.
Источник: ИА «Город55»