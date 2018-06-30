Город55
ГлавноеВсе новости
Во время ремонта дороги рабочие устроили драку

Во время ремонта дороги рабочие устроили драку

30 июня 2018, 12:29
Фото: скриншот видео на vk.com/aomsk
В Омске ремонт вели в дождь, и его пришлось переделывать. На третий день работ дорожники не выдержали и повздорили. Все это попало на видео.

Предыстория конфликта началась 28 июня. Как рассказали очевидцы в паблике «Аварийный Омск», на улице Съездовской дорожники укладывали асфальт в лужи и грязь. «Сначала лужа была раскатана катком, потом в данную лужу был засыпан асфальт. Все это время шел дождь», - поделилась омичка. Спустя 5 часов она решила посмотреть, как «прижился новый асфальт» - он оказался в сетке трещин.

29 июня дорожники вернулись и начали переделывать ремонт.

Позже на том же участке разгорелась драка и даже не одна, как видно на видеозаписи (осторожно: присутствует ненормативная лексика), сделанной местными жителями. Пока кулаками махала одна пара рабочих и их пытался разнять третий, сцепились двое других дорожников. Один из них повалил наземь оппонента, сев сверху. Драчунов успокоили подошедшие коллеги.

Добавим, участок улицы площадью 300 кв. м был внесен в график аварийно-восстановительного ремонта, проводимого управлением дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска. По плану, работы должны были провести в мае.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Страх и ненависть#Общество
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18