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Ливень спровоцировал водопад в переходе на Любинском проспекте

Ливень спровоцировал водопад в переходе на Любинском проспекте

30 июня 2018, 14:40
Фото: скриншот видео на vk.com/inci55
Появилось видео, как топило подземный переход во время проливного дождя.

Непогода обрушилась на Омск 28 июня. Затопило несколько улиц как в центре, так и на окраине города, торговые залы. В том числе пострадал подземный переход на Любинском проспекте. Сегодня, 30 июня, очевидцы опубликовали видеозапись произошедшего.

На ней видно, как вода каскадом стекает по ступеням со стороны Камергерского переулка. Она быстро заполняет пространство, поднимаясь на высоту 10-15 см. Находившиеся в переходе молодые люди забираются на лавочки, а кто-то, наоборот, стоит ногами под образовавшимся водопадом. Также оказался подтоплен и сам Любинский проспект. Пешеходы поднялись на крылечки магазинов, перебирались по бордюрам.

Добавим, подземный переход находится на балансе муниципального учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». По сообщениям мэрии, на объекте регулярно проводятся противопаводковые мероприятия: подвозят мешки с песком, проверяют работу техники для откачивания воды. Тем не менее ежегодно переход подтапливает в той или иной степени.

Источник: ИА «Город55»

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