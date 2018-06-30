Ливень спровоцировал водопад в переходе на Любинском проспекте

На ней видно, как вода каскадом стекает по ступеням со стороны Камергерского переулка. Она быстро заполняет пространство, поднимаясь на высоту 10-15 см. Находившиеся в переходе молодые люди забираются на лавочки, а кто-то, наоборот, стоит ногами под образовавшимся водопадом. Также оказался подтоплен и сам Любинский проспект. Пешеходы поднялись на крылечки магазинов, перебирались по бордюрам.