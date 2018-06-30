Бурков начал сбор наказов от омичей

Открытие состоялось сегодня, 30 июня. В библиотеке имени Александра Пушкина горожане могут оставить подписи в поддержку кандидата на должность постоянного губернатора, а также свои наказы и рекомендации по решению существующих в регионе проблем, сообщает 12 канал.
Помимо Буркова, заявившегося в качестве самовыдвиженца, в гонке на пост главы Омской области участвуют профессор, завкафедрой СибАДИ Анатолий Соловьев, депутат Горсовета Алексей Ложкин, пенсионерка из поселка Верхний Карбуш Омского района Ирина Дроздова, директор ООО «СибРемСервис» Вячеслав Сибирский и директор ООО «А-стратегия» Антон Дрязгов. Всего 6 человек.
Им предстоит пройти «муниципальный фильтр» - собрать подписи муниципальных депутатов в количестве 5% от общего числа. Это примерно 225 нотариально заверенных депутатских подписей. Самовыдвиженцам также необходимо собрать подписи жителей Омской области в размере 0,5% от общего количества жителей региона, то есть около 7800 подписей. Голосование пройдет 9 сентября.
Источник: ИА «Город55»