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Бурков начал сбор наказов от омичей

Бурков начал сбор наказов от омичей

30 июня 2018, 14:54
Фото: omskportal.ru
В омской Пушкинке открылся общественный штаб и приемная врио губернатора Александра Буркова.

Открытие состоялось сегодня, 30 июня. В библиотеке имени Александра Пушкина горожане могут оставить подписи в поддержку кандидата на должность постоянного губернатора, а также свои наказы и рекомендации по решению существующих в регионе проблем, сообщает 12 канал.

Помимо Буркова, заявившегося в качестве самовыдвиженца, в гонке на пост главы Омской области участвуют профессор, завкафедрой СибАДИ Анатолий Соловьев, депутат Горсовета Алексей Ложкин, пенсионерка из поселка Верхний Карбуш Омского района Ирина Дроздова, директор ООО «СибРемСервис» Вячеслав Сибирский и директор ООО «А-стратегия» Антон Дрязгов. Всего 6 человек.

Им предстоит пройти «муниципальный фильтр» - собрать подписи муниципальных депутатов в количестве 5% от общего числа. Это примерно 225 нотариально заверенных депутатских подписей. Самовыдвиженцам также необходимо собрать подписи жителей Омской области в размере 0,5% от общего количества жителей региона, то есть около 7800 подписей. Голосование пройдет 9 сентября.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Омск сегодня#Политика
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