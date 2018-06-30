Бурков начал сбор наказов от омичей

Открытие состоялось сегодня, 30 июня. В библиотеке имени Александра Пушкина горожане могут оставить подписи в поддержку кандидата на должность постоянного губернатора, а также свои наказы и рекомендации по решению существующих в регионе проблем, сообщает 12 канал.