«ПАТП №8» платит за аренду автобусов другим предприятиям по 5 миллионов

Таким образом вариант с арендой автобусов ведомстве сейчас считает более эффективным. К тому же это нужно, чтобы гасить долги всех ПАТП – и по налогам, и за топливо, и по другим статьям. Ведомство сейчас разрабатывает программу их погашения, в ближайшее время, как пообещал чиновник, ее сформируют.