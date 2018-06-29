Город55
ГлавноеВсе новости
«ПАТП №8» платит за аренду автобусов другим предприятиям по 5 миллионов

«ПАТП №8» платит за аренду автобусов другим предприятиям по 5 миллионов

29 июня 2018, 16:46
Фото: gorod55.ru
При объединении омских ПАТП головное предприятие № 8 получило автобусы и часть имущества от остальных в аренду. Директор городского департамента транспорта Александр Вялков сегодня назвал сумму, которую «ПАТП №8» платит за нее. Сумма составляет 5 млн рублей в месяц каждому предприятию.

Пояснение Вялков сделал на пресс-конференции в мэрии, приуроченной к его недавнему назначению на пост.

Главной целью объединения было изменение управленческой структуры предприятий. Персонал перешел в юрисдикцию «ПАТП №8», тех, кто был недоволен какими-то нюансами перевода – не более 1% от всех. Новое головное предприятие получило от остальных автобусы и часть имущественного комплекса в аренду. Благодаря этому удается обеспечивать стабильные перевозки. На вопрос ИА «Город55», почему именно в аренду, Вялков ответил:

«Остальные ПАТП – это хозяйствующие субъекты, отдельные юрлица, они ими остаются. Никто не собирается их банкротить и ликвидировать. Мы пытаемся новую экономическую модель максимально эффективно использовать. Примерную сумму аренды на сегодня я скажу, она порядка 5 млн рублей в месяц для одного предприятия».

Таким образом вариант с арендой автобусов ведомстве сейчас считает более эффективным. К тому же это нужно, чтобы гасить долги всех ПАТП – и по налогам, и за топливо, и по другим статьям. Ведомство сейчас разрабатывает программу их погашения, в ближайшее время, как пообещал чиновник, ее сформируют.

В 2017 году еще при Алексее Мартыненко департамент вел работу по их погашению. В первом квартале работа также велась, но сумма задолженности в целом не уменьшилась. Она снизилась по налогам, но увеличилась по другим контрагентам.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Транспорт#Долги#Аренда#Департамент транспорта#Деньги#Автобусы#Арендная плата#Общественный транспорт#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18