«ПАТП №8» платит за аренду автобусов другим предприятиям по 5 миллионов

Пояснение Вялков сделал на пресс-конференции в мэрии, приуроченной к его недавнему назначению на пост.
Главной целью объединения было изменение управленческой структуры предприятий. Персонал перешел в юрисдикцию «ПАТП №8», тех, кто был недоволен какими-то нюансами перевода – не более 1% от всех. Новое головное предприятие получило от остальных автобусы и часть имущественного комплекса в аренду. Благодаря этому удается обеспечивать стабильные перевозки. На вопрос ИА «Город55», почему именно в аренду, Вялков ответил:
«Остальные ПАТП – это хозяйствующие субъекты, отдельные юрлица, они ими остаются. Никто не собирается их банкротить и ликвидировать. Мы пытаемся новую экономическую модель максимально эффективно использовать. Примерную сумму аренды на сегодня я скажу, она порядка 5 млн рублей в месяц для одного предприятия».
Таким образом вариант с арендой автобусов ведомстве сейчас считает более эффективным. К тому же это нужно, чтобы гасить долги всех ПАТП – и по налогам, и за топливо, и по другим статьям. Ведомство сейчас разрабатывает программу их погашения, в ближайшее время, как пообещал чиновник, ее сформируют.
В 2017 году еще при Алексее Мартыненко департамент вел работу по их погашению. В первом квартале работа также велась, но сумма задолженности в целом не уменьшилась. Она снизилась по налогам, но увеличилась по другим контрагентам.
Источник: ИА «Город55»