Город55
ГлавноеВсе новости
Служба эвакуации несколько лет скупала машины ради красивых номеров «911»

Служба эвакуации несколько лет скупала машины ради красивых номеров «911»

28 июня 2018, 17:47
Фото: ИА «Город55»
В автопарке омской компании собрали не менее семи эвакуаторов с говорящими номерами. Чтобы их переставить, пришлось выкупить не один легковой автомобиль.

Региональная прокуратура завершила проверку ООО «А 911». На номерах эвакуаторов встречаются одинаковые цифры — «911», отличаются только буквы. Все они принадлежат омскому региону.

«Установлено, что транспортные средства автопарка ООО «А 911» не имеют единого собственника. Присвоение государственных номеров велось в течение ряда лет, как правило, путем выдачи регистрационных номеров, ранее установленных на иных автомобилях (в том числе легковых), приобретенных у различных лиц и принятых органами ГИБДД на хранение на основании записи владельца при совершении с этими автомобилями регистрационных действий», сообщили ИА «Город55» в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что по закону возможно сохранение за новым собственником ранее присвоенных автомобилю номеров. Также владелец вправе оставлять у себя полученные вместе с машиной госзнаки и переставлять их на другие транспортные средства, зарегистрированные на него.

Добавим, директор службы эвакуации Дмитрий Голозов ранее пояснял ИА «Город55», что за так называемыми красивыми номерами отстоял очередь в ГИБДД. «В порядке живой очереди стояли и ждали номера. Срок занимает не очень долгий — 20-30 дней», — делился предприниматель.

В самой Госавтоинспекции это объяснили случайностью: «Присвоение знаков выполняется в федеральной интегрированной системе ГИБДД МВД России «случайным» путем при выполнении регистрационной операции и исключает коррупционную составляющую и возможность выдачи конкретного номера конкретному гражданину».

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Экономика#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18