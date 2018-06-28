Служба эвакуации несколько лет скупала машины ради красивых номеров «911»

Региональная прокуратура завершила проверку ООО «А 911». На номерах эвакуаторов встречаются одинаковые цифры — «911», отличаются только буквы. Все они принадлежат омскому региону.
«Установлено, что транспортные средства автопарка ООО «А 911» не имеют единого собственника. Присвоение государственных номеров велось в течение ряда лет, как правило, путем выдачи регистрационных номеров, ранее установленных на иных автомобилях (в том числе легковых), приобретенных у различных лиц и принятых органами ГИБДД на хранение на основании записи владельца при совершении с этими автомобилями регистрационных действий», — сообщили ИА «Город55» в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что по закону возможно сохранение за новым собственником ранее присвоенных автомобилю номеров. Также владелец вправе оставлять у себя полученные вместе с машиной госзнаки и переставлять их на другие транспортные средства, зарегистрированные на него.
Добавим, директор службы эвакуации Дмитрий Голозов ранее пояснял ИА «Город55», что за так называемыми красивыми номерами отстоял очередь в ГИБДД. «В порядке живой очереди стояли и ждали номера. Срок занимает не очень долгий — 20-30 дней», — делился предприниматель.
В самой Госавтоинспекции это объяснили случайностью: «Присвоение знаков выполняется в федеральной интегрированной системе ГИБДД МВД России «случайным» путем при выполнении регистрационной операции и исключает коррупционную составляющую и возможность выдачи конкретного номера конкретному гражданину».
Источник: ИА «Город55»