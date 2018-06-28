Служба эвакуации несколько лет скупала машины ради красивых номеров «911»

«Установлено, что транспортные средства автопарка ООО «А 911» не имеют единого собственника. Присвоение государственных номеров велось в течение ряда лет, как правило, путем выдачи регистрационных номеров, ранее установленных на иных автомобилях (в том числе легковых), приобретенных у различных лиц и принятых органами ГИБДД на хранение на основании записи владельца при совершении с этими автомобилями регистрационных действий», — сообщили ИА «Город55» в прокуратуре.