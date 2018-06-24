Как покинуть Омск: несколько историй омских эмигрантов

«Не хотелось бы сравнивать Болгарию и Россию, Омск. Не в пользу Омска будет такое сравнение. Да простит меня родной город, но Омск значительно проигрывает. Во всем: это и климат, и люди, и цены, и продукты, и дороги, и общая благоустроенность, отсутствие мусора (по крайней мере в нашем городе, в курортных, он, конечно, есть) и т.д. Если подробнее: люди неагрессивные, за все время не слышала ни одного скандала на улице (о драках уж и говорить не приходится), заходишь в любое место, с тобой здороваются, это обязательно. Выходишь, желают приятного дня и прощаются. Ночью спокойно можно гулять, никого не надо опасаться», — уточнила Эли.