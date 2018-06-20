Перед арестом жена отговаривала Калинина возвращаться в Омск из-за рубежа

«[Во время перерыва в суде] у нас с Сергеем Петровичем появилась возможность побыть вдвоем – бесценные минуты. Мы успели поговорить о детях – Сергей Петрович записал для них короткое видеосообщение, где пообещал, что скоро мы снова будем все вместе. Исходя из того как проходило слушание дела, ни о каком домашнем аресте и речи быть не могло. Суд, назвав это нецелесообразным, отказался выслушать врачей, которые специально пришли, чтобы высказаться не только о состоянии здоровья Сергея Петровича, но и об угрозе его жизни. <…> Я действительно считаю: то, что происходит сейчас, та ситуация, в которой оказалась моя семья, – чудовищный абсурд», - делится жена депутата.