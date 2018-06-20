Перед арестом жена отговаривала Калинина возвращаться в Омск из-за рубежа

«Мы летим. Ты же знаешь, я должен быть в Омске, рядом с коллективом, 7 июня – заседание Законодательного собрания, нам нечего бояться», - так успокоил Калинин жену, когда 5 июня возвращался вместе с ней, детьми и родителями в Омск после отдыха в Турции. Об этом рассказала сама Екатерина в интервью «Коммерческим вестям». Рядом с каким именно коллективом, она не уточнила, но известно, что Калинин руководит холдинговой компанией «Акция», молочным заводом «МилкОМ» и «Омскгазстроем». Последняя компания предоставляет в аренду газопроводы «Омскгазсети». Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела о завышении тарифов населению, в котором фигурирует и депутат, и глава второй компании Александр Орлов. Оба они теперь находятся в СИЗО.
«За последние 14 месяцев, пока шло следствие, мы неоднократно – с детьми, вдвоем, каждый сам по себе, вылетали за пределы Российской Федерации – и, прошу заметить, всегда возвращались домой. <…> Честно сказать, я сомневалась: стоит ли лететь в Омск? Ответ Сергея Петровича был предсказуем», - поделилась супруга.
По словам Екатерины, по прилету домой Калинин успел съездить на несколько рабочих встреч, а к вечеру поднялось давление. Ночью вызвали скорую помощь, на собрание ЗС депутат не явился. Тогда СМИ стало известно о гипертоническом кризе, выявленном врачами у политика. «В этот же день в здании компании «Акция» прошли обыски, был проведен осмотр кабинета в Законодательном собрании, обыски были проведены и по адресу прописки Сергея Петровича. 8 июня утром люди в погонах пришли с обысками к нам домой. В это же время врачами «Евромеда» было принято решение о переводе Сергея Петровича в специализированное на проблемах сердца учреждение – МСЧ № 9», - вспоминает супруга.
Сразу после выписки Калинина задержали на 48 часов, а потом суд – заключение под арест до 15 июля. При этом Талызина не исключает, что из больницы он мог быть выписан под давлением правоохранительных органов. К тому моменту у Калинина было диагностировано предынсультное состояние, продолжает «Новый Омск» со ссылкой на печатную версию интервью. Как отмечает Екатерина, Калинин «добровольно в сопровождении адвоката проследовал в следственный комитет, понимая, какие действия последуют после этого».
«[Во время перерыва в суде] у нас с Сергеем Петровичем появилась возможность побыть вдвоем – бесценные минуты. Мы успели поговорить о детях – Сергей Петрович записал для них короткое видеосообщение, где пообещал, что скоро мы снова будем все вместе. Исходя из того как проходило слушание дела, ни о каком домашнем аресте и речи быть не могло. Суд, назвав это нецелесообразным, отказался выслушать врачей, которые специально пришли, чтобы высказаться не только о состоянии здоровья Сергея Петровича, но и об угрозе его жизни. <…> Я действительно считаю: то, что происходит сейчас, та ситуация, в которой оказалась моя семья, – чудовищный абсурд», - делится жена депутата.
Она уточнила подробности, на которые ссылалась сторона обвинения, прося ареста для Калинина. Так, по ее словам, билеты в Италию она сама покупала. Это их ежегодная традиция отмечать дни рождения четы поездкой за границу. Один автомобиль депутат действительно продал. Но всего за 70 тыс. рублей, ему было 26 лет. Другой – депутат переписал на супругу в качестве подарка за рождение дочки, которой в этом году исполнился годик. А обналичивание 1 млрд рублей, по мнению Екатерины, не доказано.
Также супруга попыталась развеять подозрения о привлечении административных ресурсов для получения госсубсидий на строительство молочного завода. «Мы можем документально подтвердить, что объем инвестиций составил 285 млн рублей, из них 181 млн – собственные деньги Сергея Петровича, остальное – кредитные средства. Размер субсидий составил около 22 млн рублей. Сейчас планируется строительство отдельно стоящего цеха, специализирующегося на производстве детских молочных продуктов. Сумма инвестиций составит порядка 200 млн рублей. Срок окупаемости 10 лет», - обрисовала Талызина бизнес супруга.
В завершение она заявила: «Я категорически против того, чтобы мой муж стал вторым Магнитским, а я — вдовой с тремя несовершеннолетними детьми. <…> Я твердо уверена, что никто не сомневается в честности, порядочности и благородстве моего супруга. Я стараюсь держать себя в руках... Но самое главное — я продолжаю верить в справедливость».
Источник: ИА «Город55»