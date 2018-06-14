Омская епархия вырастит молодежь для контакта с бизнесом и властью

Омская епархия выиграла президентский грант на сумму 1,2 млн рублей для проведения выездной летней школы православных молодежных лидеров «Вера и дело». Еще 300 тыс. софинансирует сама церковь. Школа, существующая с 2012 года, на этот раз сконцентрируется на волонтерстве.
Ее итогом, как сказано в описании проекта, должно стать появление в Омской епархии молодежного движения православных добровольцев, которые смогут взаимодействовать с церковью, властью, общественными организациями и бизнесом. Все это за 10 июльских дней. Насколько это реально и кому нужно, рассказал куратор проекта отец Александр.
«Цель школы – активизация социального служения в Омской епархии. После школы ее участники смогут организовать прихожан, чтобы те помогали больным, одиноким женщинам, старикам, и просто делать добрые дела. Запрограммировать людей сложно, но надеемся, что труд не пропадет, что волонтерство заинтересует их. <…> Сейчас пошла общая духовная волна, создаются волонтерские организации в вузах, училищах. Решили, что православную молодежь тоже надо привлекать», – поделился с ИА «Город55» отец Александр.
Он уточнил, что участниками станут около 70 человек из числа семинаристов, первокурсников-теологов, благочинных, помощников настоятелей. Молодые люди получат не только знания и опыт, но и смогут реализовать свои идеи на территории региона. «Откуда у них такие навыки [добровольчества]? Зачатки, может, и есть, но наша задача – сделать приходы социально активнее. Надеемся, что приедут активисты из Москвы, чтобы поделиться европейским опытом, так сказать», – добавил священнослужитель.
С другой стороны, нельзя сказать, что подобного опыта у приходов нет совсем. Отец Александр вспомнил поездки в Нежинский дом престарелых, Омский психоневрологический интернат. В основном такие инициативы финансируются самими приходами. «Церковь является общественной организацией, приходы на самофинансировании, – пояснил представитель РПЦ. - Где-то помогает настоятель, где-то проводят ярмарки поделок и на выручку устраивают праздник нуждающимся. С этих денег и живем. Хорошо, что грант выиграли, а так церковь – это живая самоорганизация населения».
Источник: ИА «Город55»