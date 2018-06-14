Омская епархия вырастит молодежь для контакта с бизнесом и властью

Он уточнил, что участниками станут около 70 человек из числа семинаристов, первокурсников-теологов, благочинных, помощников настоятелей. Молодые люди получат не только знания и опыт, но и смогут реализовать свои идеи на территории региона. «Откуда у них такие навыки [добровольчества]? Зачатки, может, и есть, но наша задача – сделать приходы социально активнее. Надеемся, что приедут активисты из Москвы, чтобы поделиться европейским опытом, так сказать», – добавил священнослужитель.