На омском метромосту исправят спуски к Иртышу

На портале госзакупок подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для испытаний линий электроосвещения метрополитена. Победителем стало ООО «ЭТЛ Энергопром», снизив стоимость закупки больше чем на 100 тыс. рублей – с 499,9 до 382 тыс. Еще один участник аукциона – ООО «Смена» – предлагало 394 тыс. рублей.
Подрядчику нужно будет проверить сопротивление тока, заменить вышедшие из строя кабели, демонтировать одни выключатели и установить другие на участке от улицы Орджоникидзе до Енисейского переулка, то есть включая сам метромост и транспортную развязку. Работы должны быть закончены за 20 дней.
«Планируется осветить левобережный подход к мосту, который прежде не горел. Для этого нужно провести испытания, чтобы понять, где разрывы сети. Потом на основании дефектной ведомости просчитать смету и выбрать на торгах подрядчика работ», - пояснили в Управлении заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений.
Добавим, месяц назад в региональном правительстве заявили, что само метро решено законсервировать. Несмотря на предупреждения со стороны Минтранса РФ о начале расследования неэффективного использования бюджетных средств, омские власти не стали менять планов.
Источник: ИА «Город55»