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На омском метромосту исправят спуски к Иртышу

На омском метромосту исправят спуски к Иртышу

14 июня 2018, 11:35
Фото: ИА «Город55»
На объекте решили провести испытания за полмиллиона рублей, чтобы исправить неработающее освещение на спусках к Иртышу. Победитель аукциона скинул цену на 100 тыс.

На портале госзакупок подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для испытаний линий электроосвещения метрополитена. Победителем стало ООО «ЭТЛ Энергопром», снизив стоимость закупки больше чем на 100 тыс. рублей – с 499,9 до 382 тыс. Еще один участник аукциона – ООО «Смена» предлагало 394 тыс. рублей.

Подрядчику нужно будет проверить сопротивление тока, заменить вышедшие из строя кабели, демонтировать одни выключатели и установить другие на участке от улицы Орджоникидзе до Енисейского переулка, то есть включая сам метромост и транспортную развязку. Работы должны быть закончены за 20 дней.

«Планируется осветить левобережный подход к мосту, который прежде не горел. Для этого нужно провести испытания, чтобы понять, где разрывы сети. Потом на основании дефектной ведомости просчитать смету и выбрать на торгах подрядчика работ», - пояснили в Управлении заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений.

Добавим, месяц назад в региональном правительстве заявили, что само метро решено законсервировать. Несмотря на предупреждения со стороны Минтранса РФ о начале расследования неэффективного использования бюджетных средств, омские власти не стали менять планов.

Источник: ИА «Город55»

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