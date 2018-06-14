На омском метромосту исправят спуски к Иртышу

«Планируется осветить левобережный подход к мосту, который прежде не горел. Для этого нужно провести испытания, чтобы понять, где разрывы сети. Потом на основании дефектной ведомости просчитать смету и выбрать на торгах подрядчика работ», - пояснили в Управлении заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений.