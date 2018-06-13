В Омске горят супермаркеты «Магнит» и «Магнит Косметик»

О происшествии сообщают пользователи социальных сетей. На фотографиях, опубликованных в группе vk.com/inci55, видно, что здания супермаркетов объяты густым черным дымом. На месте уже работает пожарная служба.
Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области, из опасной зоны эвакуировано 7 человек. Поскольку магазины находятся в пристройке к жилому дому, на место происшествия направлена усиленная группировка сил и средств МЧС.
В настоящее время ликвидацией пожара занимаются 65 человек личного состава и 16 единиц спецтехники. Главная задача – не допустить распространение огня на жилой дом. Спасатели осуществляют тушение горящей кровли супермаркетов.
Источник: ИА «Город55»