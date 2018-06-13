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В Омске горят супермаркеты «Магнит» и «Магнит Косметик»

В Омске горят супермаркеты «Магнит» и «Магнит Косметик»

13 июня 2018, 12:45
Фото: vk.com/inci55
В Омске загорелись супермаркеты «Магнит» и «Магнит Косметик», расположенные на улице 24-я Северная.

О происшествии сообщают пользователи социальных сетей. На фотографиях, опубликованных в группе vk.com/inci55, видно, что здания супермаркетов объяты густым черным дымом. На месте уже работает пожарная служба.

Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области, из опасной зоны эвакуировано 7 человек. Поскольку магазины находятся в пристройке к жилому дому, на место происшествия направлена усиленная группировка сил и средств МЧС.

В настоящее время ликвидацией пожара занимаются 65 человек личного состава и 16 единиц спецтехники. Главная задача – не допустить распространение огня на жилой дом. Спасатели осуществляют тушение горящей кровли супермаркетов.

Источник: ИА «Город55»

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