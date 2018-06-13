Рейтинг эвакуаций: какие торговые центры Омска проверяли чаще всего

По городу идет весенне-летняя волна эвакуаций торговых центров. Уже не такая массовая, как осенью, когда в один день спецслужбы оцепляли по 40 зданий, а более разряженная, растянутая в днях. ИА «Город55» на основе открытых данных составило рейтинг торговых центров, которые из-за сообщений о минировании эвакуировали чаще других.
Первенство по неоднозначной популярности досталось ТЦ «МЕГА». За девять месяцев его как минимум восемь раз эвакуировали, не считая учебных тревог и проверок собственных кодов безопасности. «Серебро» взял «Флагман» – пять эвакуаций. «Бронзу» поделили «Триумф», «Фестиваль» и ТЦ «Омский» – по четыре.
Кроме того, не менее двух эвакуаций прошло в таких торговых комплексах, как «Маяк» и «Маяк-Молл», «Миллениум», «Герцен Plaza», «Оскар», «Казачья слобода» . По одному разу эвакуировали работников и посетителей практически всех более или менее известных ТЦ. В том числе – «Континент», «Каскад», «Кристалл», «АТ-маркет», «Европа», «Авангард», «Апельсин», «Алладин».
Ранее ИА «Город55» сообщало, что все началось в сентябре 2017 года, когда по всей стране спецслужбы стали получать звонки о минировании зданий. Омск тогда попал в топ-3 городов по числу массовых эвакуаций, уступив Москве и Перми, – 56 штук с 10 по 21 сентября. ФСБ заподозрила в ложных звонках хакеров.
Вторая волна накрыла Омск в начале ноября, третья – в конце того же месяца. Далее сообщения стали разовыми, но начались массовые проверки после трагедии в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Очередная волна эвакуаций началась в конце мая и длится до сих пор. Лже-террористы теперь не только звонят, но и отправляют электронные письма.
При этом ни одну бомбу официально так и не нашли. Но проблема еще и в том, что, пока спецслужбы их ищут, проверяя подозрительные предметы, бригады скорой помощи и МЧС должны дежурить возле эвакуированных зданий, по сути, простаивая. Из-за этого время реагирования на вызовы горожан увеличивается.
Источник: ИА «Город55»