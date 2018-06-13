Город55
ГлавноеВсе новости
Рейтинг эвакуаций: какие торговые центры Омска проверяли чаще всего

Рейтинг эвакуаций: какие торговые центры Омска проверяли чаще всего

13 июня 2018, 21:00
Фото: ИА «Город55»
Рекорд одного из таких ТЦ – как минимум восемь эвакуаций.

По городу идет весенне-летняя волна эвакуаций торговых центров. Уже не такая массовая, как осенью, когда в один день спецслужбы оцепляли по 40 зданий, а более разряженная, растянутая в днях. ИА «Город55» на основе открытых данных составило рейтинг торговых центров, которые из-за сообщений о минировании эвакуировали чаще других.

Первенство по неоднозначной популярности досталось ТЦ «МЕГА». За девять месяцев его как минимум восемь раз эвакуировали, не считая учебных тревог и проверок собственных кодов безопасности. «Серебро» взял «Флагман» пять эвакуаций. «Бронзу» поделили «Триумф», «Фестиваль» и ТЦ «Омский» по четыре.

Кроме того, не менее двух эвакуаций прошло в таких торговых комплексах, как «Маяк» и «Маяк-Молл», «Миллениум», «Герцен Plaza», «Оскар», «Казачья слобода» . По одному разу эвакуировали работников и посетителей практически всех более или менее известных ТЦ. В том числе «Континент», «Каскад», «Кристалл», «АТ-маркет», «Европа», «Авангард», «Апельсин», «Алладин».

Ранее ИА «Город55» сообщало, что все началось в сентябре 2017 года, когда по всей стране спецслужбы стали получать звонки о минировании зданий. Омск тогда попал в топ-3 городов по числу массовых эвакуаций, уступив Москве и Перми, – 56 штук с 10 по 21 сентября. ФСБ заподозрила в ложных звонках хакеров.

Вторая волна накрыла Омск в начале ноября, третья – в конце того же месяца. Далее сообщения стали разовыми, но начались массовые проверки после трагедии в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Очередная волна эвакуаций началась в конце мая и длится до сих пор. Лже-террористы теперь не только звонят, но и отправляют электронные письма.

При этом ни одну бомбу официально так и не нашли. Но проблема еще и в том, что, пока спецслужбы их ищут, проверяя подозрительные предметы, бригады скорой помощи и МЧС должны дежурить возле эвакуированных зданий, по сути, простаивая. Из-за этого время реагирования на вызовы горожан увеличивается.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Политика#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18