Рейтинг эвакуаций: какие торговые центры Омска проверяли чаще всего

При этом ни одну бомбу официально так и не нашли. Но проблема еще и в том, что, пока спецслужбы их ищут, проверяя подозрительные предметы, бригады скорой помощи и МЧС должны дежурить возле эвакуированных зданий, по сути, простаивая. Из-за этого время реагирования на вызовы горожан увеличивается.