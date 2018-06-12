Омские феминистки показали лицо

«Сложно сказать, смотря изнутри, насколько наша деятельность повлияла на общество. Мы много раз обсуждали эту тему. В Омске мы провели феминистические ликбезы. По нашим ощущениям, они сыграли для людей роль в понимании многих вопросов о феминизме, стало меньше стереотипов. Изменения в обществе - это общий процесс. Глядя на современных девочек, молодых женщин, можно видеть, что они, будучи в новом информационном поле, не так подвержены гендерным стереотипам. Я бы хотела, чтобы в моей юности было столько информации», - поделилась с ИА «Город55» участница объединения Надежда Валецкая.