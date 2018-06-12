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Омские феминистки показали лицо

Омские феминистки показали лицо

12 июня 2018, 19:46
Фото: ИА «Город55»
Горожанам представили арт-активизм против гендерных стереотипов.

С 2014 года в Омске существует небольшое творческое объединение «Наденька», также известное как феминистская арт-группа. В нем девушки творят на тему гендерных проблем, а также прав рабочих, взросления, взаимоотношений и даже жизни растений. 11 июня состоялась их первая выставка в галерее «Левая нога» под названием «Глава 50762, в которой Наденька задает вопросы».

ИА «Город55»

На ней «наденьки» представили текстиль, вышивку, визуальный текст, созданные за эти годы. Экспозицию оформили в виде анкеты для девочек. Такие знакомы многим еще с прошлого века. Девочки передавали их друг дружке, отвечая на вопросы о любимых книгах, фильмах или именах.

ИА «Город55»

«Работа под вопросом «Твое любимое имя для девочки?» рассказывает о девичьей социализации, о том, как воспитывают девочек родители, общество, культура. Это напоминание, что говорили нам с детства. Уже тогда - гендерное разделение, мальчиков учили другому», - делились авторы с публикой, разглядывавшей платьица, удлиняющиеся по мере взросления девочки, с вышитыми на них «заповедями": «Девочки не дерутся», «Будь вежливой» и так далее.

ИА «Город55»

Подобные анкеты предложили заполнить и гостям: по прошествии стольких лет ответы на многие вопросы наверняка изменились.

ИА «Город55»

«Сложно сказать, смотря изнутри, насколько наша деятельность повлияла на общество. Мы много раз обсуждали эту тему. В Омске мы провели феминистические ликбезы. По нашим ощущениям, они сыграли для людей роль в понимании многих вопросов о феминизме, стало меньше стереотипов. Изменения в обществе - это общий процесс. Глядя на современных девочек, молодых женщин, можно видеть, что они, будучи в новом информационном поле, не так подвержены гендерным стереотипам. Я бы хотела, чтобы в моей юности было столько информации», - поделилась с ИА «Город55» участница объединения Надежда Валецкая.

ИА «Город55»

Другим экспонатом стали выпускные платья участниц арт-группы, к каждому из которых прилагалась история о том, что чувствовала хозяйка в «день Х», как у нее отваливались накладные ногти и как она запиралась в кабинке туалета с подругой.

ИА «Город55»

«Мы [с мамой] купили короткое, но пышное платье с корсетом. Розовое облако... Как драгоценность оно было для меня. <...> Потом я много лет не носила розового и презирала блестки, считала, что я выше и лучше всего девчачьего. Сегодня я снова в стразах и розовом платье, и слово «девчачий» вызывает совсем другие чувства», - откровенно написано на «ярлыке» платья.

ИА «Город55»

Источник: ИА «Город55»

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