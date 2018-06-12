На глазах омичей устроили фонтан огня и обожгли земной шар

На протяжении последних нескольких дней одни только приобщались к глине, другие - создавали скульптуру, чтобы на глазах толпы обжечь ее. Руководили процессом омский мастер Андрей Задерий, из-под руки которого прошлым летом, в День города, вышла двухметровая глиняная птица, также обожженная перед публикой, и директор школы искусств № 3 Сергей Горчаков.