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На глазах омичей устроили фонтан огня и обожгли земной шар

На глазах омичей устроили фонтан огня и обожгли земной шар

13 июня 2018, 02:30
Фото: Ирина Любых / ИА «Город55»
Огненный перфоманс провели поздно вечером 12 июня на площади у цирка. Он стал заключительным актом керамического фестиваля.

На протяжении последних нескольких дней одни только приобщались к глине, другие - создавали скульптуру, чтобы на глазах толпы обжечь ее. Руководили процессом омский мастер Андрей Задерий, из-под руки которого прошлым летом, в День города, вышла двухметровая глиняная птица, также обожженная перед публикой, и директор школы искусств № 3 Сергей Горчаков.

Загодя на площади соорудили печь, а скульптуру обмотали термоодеялом и скрепили проволокой - так температура внутри достигла 1150 градусов по Цельсию. Обжиг продолжался не один час. В огонь подкладывали специально приготовленные дрова, мерили температуру, собирали вылетавший пепел.

Когда на улице стемнело, гончары стали раскрывать творение: стилизованный земной шар, поддерживаемый с четырех сторон руками и украшенный глазурью и узорами. С одной стороны, это напоминало поклонение языческому божеству, с другой - угадывалась космическая фантастика.

Пламя эффектно вырывалось из отверстий скульптуры, а для большей зрелищности мастера и помощники едиными залпами кидали в горящий шар опилки. Тогда огонь вспыхивал на несколько метров вверх и публику обдавало жаром.

Всю ночь скульптура будет остывать. В дальнейшем ее разместят в фойе цирка.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Культура#Омск сегодня
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