Вице-мэр Денежкин: «Никакого жилого строительства в парках не будет»

В этом же ключе – и судебный конфликт администрации с ООО «Суворов парк» вокруг земли в Парке Победы. Напомним, сейчас во второй инстанции суд вынес решение в пользу частника. Соображения же, по которым мэрия вообще решила аннулировать договор аренды с ним, Денежкин пояснил так: проект гостиничного комплекса, который предложил инвестор, оказался больше похож на таун-хаус. Поэтому если заявляется, что запланирован гостиничный комплекс для туристов или жителей города, то это одно. А если это просто набор жилых домов, коттеджей, то в Омске это уже проходили, и интересы муниципалитета будут защищать, чтобы в этой зоне все равно сохранялся большой мемориальный комплекс. И строительство там жилья, скажем так, не совсем корректно. Далее – еще две судебных инстанции, борьба будет продолжена. Хотя и деловое общение с инвестором по-прежнему идет. Власти не против проекта как такового, но настаивают, чтобы под видом гостиницы не строились жилые дома.