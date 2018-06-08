Вице-мэр Денежкин: «Никакого жилого строительства в парках не будет»

Выездное заседание прошло в Парке культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ, депутаты и чиновники для его осмотра даже прокатились на паровозике, который обычно катает здесь детей.
«Зеленый пояс» предусматривает, что никакая хозяйственная деятельность в нем невозможна. Когда президент давал такое поручение, то имелось в виду, что это должны быть «легкие» города. Пояс – идущий вокруг города, опоясывающий его. У нас около 1800 гектаров лесов, которые мы и занесли в этот пояс. Но если мы включаем туда парки, то фактически любая деятельность там будет прекращена. Поэтому администрация города выступает за взвешенный подход, чтобы не было такого, что мы все отнесли туда, но при этом задачу, которую ставят общественники, мы понимаем и поддерживаем. Никакого жилого строительства на территории парков не будет. Как и просто развлекательных заведений», – уточняя позицию городской администрации о «зеленом поясе», заявил вице-мэр.
В этом же ключе – и судебный конфликт администрации с ООО «Суворов парк» вокруг земли в Парке Победы. Напомним, сейчас во второй инстанции суд вынес решение в пользу частника. Соображения же, по которым мэрия вообще решила аннулировать договор аренды с ним, Денежкин пояснил так: проект гостиничного комплекса, который предложил инвестор, оказался больше похож на таун-хаус. Поэтому если заявляется, что запланирован гостиничный комплекс для туристов или жителей города, то это одно. А если это просто набор жилых домов, коттеджей, то в Омске это уже проходили, и интересы муниципалитета будут защищать, чтобы в этой зоне все равно сохранялся большой мемориальный комплекс. И строительство там жилья, скажем так, не совсем корректно. Далее – еще две судебных инстанции, борьба будет продолжена. Хотя и деловое общение с инвестором по-прежнему идет. Власти не против проекта как такового, но настаивают, чтобы под видом гостиницы не строились жилые дома.
В целом концепция развития парков еще находится в начале разработки. Важно, что подход хотят сделать комплексным. Четкое зонирование позволит предпринимателям, например, совместно с общественными организациями или отдельными ведомствами облагораживать какие-то территории, вносить свой вклад в развитие парков. В Парке имени 30 лет ВЛКСМ, скажем, посадило много деревьев и будет еще сажать ПО «Полет», рядом с главной аллеей отдельную площадку благоустроили в том числе с сооружением фонтана областное УФСИН и одна из ветеранских организаций. К тому же зонирование позволяет привлечь крупные инвестиционные проекты в части именно отдыха – например, аквапарк.
«Но это не значит, что это будут какие-то зоны кучками, какие-то кафе и так далее. Мы фактически сделаем свою многолетнюю концепцию, как должны развиваться парки, какие объекты на них имеют право быть и что хотят горожане», – добавил Денежкин.
Вопрос о том, чтобы парки зарабатывали деньги для городского бюджета, власти не ставят. То, что они зарабатывают, нужно направлять на их развитие, обслуживание и благоустройство. По прикидкам недавняя покупка двух новых аттракционов для Парка имени 30 лет ВЛКСМ увеличивает его доходы на 10 млн рублей в год. И они тоже пойдут на посадку деревьев и благоустройство новых объектов. Если все пойдет нормально, то здесь планируют купить в следующем году дополнительно уже не два новых аттракциона, а чуть больше. Всего же из крупных аттракционов администрация парка хотела бы далее заменить еще 10 – из тех, что уже устарели и в не очень хорошем состоянии.
Как уточнил директор муниципального учреждения «Парк имени 30 лет ВЛКСМ» Константин Лукашевич, сейчас в этом парке 90% территории занимает зелень и 10% – какие-либо коммерческие объекты, в том числе аттракционы. При этом ранее специалисты оценили, что уже 30% деревьев здесь из-за своего солидного возраста – аварийные. Очень многие из них уже маркированы. Выход – постепенная замена. Ранее в парке создали свой питомник, сейчас в нем подрастают 5 тыс. деревьев самых разных пород: дуба, березы, пихты, ели и голубой ели. Планируется сажать по 500 деревьев каждый год в течение 10 лет сразу вместо спиленных.
Кстати, еще в 1995 году было подготовлено технико-экономическое обоснование о том, как развивать этот парк. И во многом его положениями пользуются и до сих пор. Одновременно до Дня города в Омске планируют провести конференцию с участием представителей других российских городов, чтобы оценить концепции развития парков, которые применяются там, и, возможно, что-то примерить и на Омск.
Кирилл Янчицкий
Источник: ИА «Город55»