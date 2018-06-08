Метрозабор в Омске сносят под будущий сквер «Галерки»

Добавим, эти планы впервые озвучили год назад во время осмотра хода реконструкции театра «Галерка». Территорию напротив предложили облагородить и сделать театральный сквер. Сам театр до сих пор не сдан (дедлайн перенесли на конец 2018 года), а идея понемногу стала воплощаться.