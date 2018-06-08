Метрозабор в Омске сносят под будущий сквер «Галерки»

7 июня в районе улицы Богдана Хмельницкого, 236 стали сносить забор с буквой «М», символизирующий метростройку. Выяснилось, что там планируется разбить небольшую парковую зону.
«На этом месте будет проводиться благоустройство в рамках подготовки к сдаче театра «Галерка». Работы проводит администрация Омска, к консервации метро работы отношения не имеют. Это неиспользуемая часть строительной площадки, забор сдвигается, освобождается территория рядом с театром, она и будет облагораживаться», – прокомментировали ИА «Город55» в региональном Минпроме.
В администрации Октябрьского округа уточнили, что сотрудники окружного управления дорожного хозяйства и благоустройства демонтировали часть забора, вырезали поросль. Идет выравнивание поверхности будущей зеленой зоны, вывозится мусор. В дальнейшем сюда завезут черный грунт, посеют газон, высадят цветы, сирень и другие кустарники, рассказали ИА «Город55» в ведомстве. Работы финансирует бюджет города, завершить их ожидается в этом году.
Добавим, эти планы впервые озвучили год назад во время осмотра хода реконструкции театра «Галерка». Территорию напротив предложили облагородить и сделать театральный сквер. Сам театр до сих пор не сдан (дедлайн перенесли на конец 2018 года), а идея понемногу стала воплощаться.
Ранее за забором планировалась станция «Туполевская». В мае в облправительстве заявили о решении законсервировать недостроенный метрополитен. В Минтрансе РФ пригрозили расследованием за неэффективное расходование бюджетных средств, однако в региональном Минпроме не стали менять планов.
Источник: ИА «Город55»