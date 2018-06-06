«Подарок» с оленем распаковали, не дождавшись Рождества

Также нелестно о перфомансе отозвались в омском отделении Союза художников России. «Подарок не оригинален, не актуален и не интересен. Подобные вещи были гораздо интереснее сделаны еще в 60-е годы. Все это было сделано и показано. Хотя современные авторы заявляют о своей передовитости. Бумага и три шарика – это не подарок. Я не вижу в этой акции концепции. Глубины нет как таковой. Все это, повторюсь, вторично», – прокомментировал изданию глава отделения Андрей Машанов.