«Подарок» с оленем распаковали, не дождавшись Рождества

Поздно вечером 5 июня в самом центре Омска художница, работающая под псевдонимом Очи Мой, стала заворачивать в оберточную бумагу скульптуру оленя, мирно стоящую возле подземного перехода у Успенского собора. Фотография с результатом появилась той же ночью в паблике будущей персональной выставки девушки, на которую она собирает деньги краундфандингом. Животное оказалось плотно замотано в бумагу и скотч, на шее – три разноцветных воздушных шара, а на боку – табличка «Открыть на Рождество», разрисованная сердечками.
«Подарок! Я обернула оленя бумагой, чтобы на него не какали птицы!)», – говорит художница в посте.
Поясняя смысл акции, она шутливо заявила, что к Рождеству нужно готовиться заранее. По большому счету же так она хочет привлечь внимание к собственному таланту. И рассчитывает собрать 100 тыс. рублей на открытие выставки в Омске, Москве и Санкт-Петербурге. «Необходима небольшая сумма, позволяющая художнику перемещаться, перемещать картины, создавать инсталляции, монтировать выставки», – рассказала Очи Мой «Омскрегиону».
Девушка пообещала «распаковать» оленя через два дня, но предположила, что ее инсталляцию уничтожат быстрее, добавляет НГС. В действительности так и вышло. Уже к утру оленя очистили сотрудники департамента городского хозяйства по поручению свыше.
«Такому безумству храбрых мы песню не споем. Очень трудно комментировать то, что находится за гранью понимания нормальных людей. Наверное, это пиар, но какой-то глупый, сравнимый с обычным вандализмом. Скульптор, делая свою работу, наверное, как-то обдумывал ее, а потом вдруг приходят акционисты и все портят нелепым шутовством», – приводит «Омскрегион» слова замдиректора департамента культуры Олега Федоренко.
Сама художница в ответ на такое мнение парирует: «Увидев такой подарочек, люди должны улыбнуться и среагировать в позитивную сторону. Тем, кто считает, что это вандализм, могу посоветовать посмотреть определение данного слова. Это даже по смыслу неверно», – цитирует автора акции «СуперОмск».
Также нелестно о перфомансе отозвались в омском отделении Союза художников России. «Подарок не оригинален, не актуален и не интересен. Подобные вещи были гораздо интереснее сделаны еще в 60-е годы. Все это было сделано и показано. Хотя современные авторы заявляют о своей передовитости. Бумага и три шарика – это не подарок. Я не вижу в этой акции концепции. Глубины нет как таковой. Все это, повторюсь, вторично», – прокомментировал изданию глава отделения Андрей Машанов.
Источник: ИА «Город55»