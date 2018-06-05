Омский кот-почтальон променял новый дом на письма и марки

История рыжего пушистого кота захватила омичей. В выходные его заметили мирно спящим на стойке с газетами в почтовом отделении по улице 3-й Ленинградской, 43/1, а теперь стали узнавать на улице местные жители.
Они вспомнили, как кот жил в частном доме, но потом хозяева переехали в квартиру в соседнем микрорайоне, а Рыжего оставили на Старой Московке, рассказали ИА «Город55» на «Почте России». Животное скиталось по дворам, за это время отморозило ушко, а потом пристроилось к почтовому отделению.
При этом Рыжий оказался таким милым и ласковым, что довольно быстро нашел новый дом – его забрал один из клиентов. Но коту хватило трех дней, чтобы насытиться домашней жизнью, и он вернулся на почту, сам найдя дорогу назад.
«Он очень добрый, любит людей, умеет обниматься: если взять на руки, то прям за шею обнимает», – рассказала руководитель пресс-службы омского подразделения «Почты России» Юлия Колотуша, лично познакомившись с животным.
Сейчас за ним ухаживают сотрудники почты, подкармливают, и будут рады, если Рыжий найдет нового хозяина, от которого ему не захочется уходить.
Источник: ИА «Город55»