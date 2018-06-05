Омский кот-почтальон променял новый дом на письма и марки

Они вспомнили, как кот жил в частном доме, но потом хозяева переехали в квартиру в соседнем микрорайоне, а Рыжего оставили на Старой Московке, рассказали ИА «Город55» на «Почте России». Животное скиталось по дворам, за это время отморозило ушко, а потом пристроилось к почтовому отделению.