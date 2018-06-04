«Жить как-то надо, пришлось найти работу». На почте рассказали историю кота

Пушистого рыжего кота заметили горожане на Старой Московке. Животное, мирно спящее на стойке с газетами, покорило соцсети. Выяснилось, что новым «работником» пополнился штат почтового отделения по улице 3-й Ленинградской, 43/1.
Как поделились с ИА «Город55» на «Почте России», кот появился несколько дней назад после того, как потерял хозяина. «Жить же как-то надо, пришлось найти работу! До этого он заходил в соседний магазин, но на почте ему понравилось больше – тепло и коллектив дружный», - шутят работники почты.
Кот, получивший кличку Рыжий за его окрас, очень пунктуальный - приходит к дверям почты с самого утра. Обычно свой «рабочий» день он проводит в розничном отделе, как бы привлекая внимание к подписной продукции.
«Открываем отделение, а он уже, как дежурный, сидит у двери. Видимо, он очень любит людей, поэтому настойчиво возвращается именно на почту. <…> Кот настолько милый, что клиенты, заходящие на почту, с удовольствием открывают ему двери, а то и заносят его на руках. Добрейший кот охотно общается со взрослыми и детьми», - отмечают сотрудники.
Вместе с тем на почте понимают, что у животного должен быть свой дом, и поэтому хотят найти старого или нового хозяина. «Такой добрый кот может подарить счастье любому дому. Пока новый хозяин не нашелся, кот будет работать на почте, но мы очень надеемся, что Рыжий попадет в хорошие и любящие руки», - добавили на «Почте России».
Источник: ИА «Город55»