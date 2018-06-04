«Жить как-то надо, пришлось найти работу». На почте рассказали историю кота

«Открываем отделение, а он уже, как дежурный, сидит у двери. Видимо, он очень любит людей, поэтому настойчиво возвращается именно на почту. <…> Кот настолько милый, что клиенты, заходящие на почту, с удовольствием открывают ему двери, а то и заносят его на руках. Добрейший кот охотно общается со взрослыми и детьми», - отмечают сотрудники.