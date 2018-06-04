Стала известна программа 11-часового марафона музыки «СимфоПарк»

В 14:00 на основной сцене выступит Омский камерный оркестр под руководством Рустама Дильмухаметова (Новосибирск) с программой «Танцевальный калейдоскоп», посвященной Году русского балета. В течение полутора часов камерный оркестр будет исполнять танцевальные мелодии трех столетий.