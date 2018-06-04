Стала известна программа 11-часового марафона музыки «СимфоПарк»

Одиннадцатичасовой марафон классической музыки под открытым небом пройдет с 11 до 22 часов. На площадках парка выступят Симфонический, Камерный и Духовой оркестры.
Произведения, которые исполнят филармонические коллективы, относятся к «Evergreen Music» – не теряющие свою популярность хиты классики и эстрады.
Музыкальные выступления будут сопровождаться трансляциями на больших мультимедийных экранах, на которых покажут исполнителей, зрителей и красочный контент.
Программа мероприятия:
В 11:30 начнется детская музыкально-театрализованная игровая программа. На основной сцене состоится «Прогулка по Disneyland» от Омского академического симфонического оркестра и молодежного театра «Третий круг».
В 12:40 на малой сцене артисты Омской филармонии начнут программу «Ходит песенка по кругу» с играми и конкурсами.
В 14:00 на основной сцене выступит Омский камерный оркестр под руководством Рустама Дильмухаметова (Новосибирск) с программой «Танцевальный калейдоскоп», посвященной Году русского балета. В течение полутора часов камерный оркестр будет исполнять танцевальные мелодии трех столетий.
В 15:10 на малой сцене «Симфопарка» прозвучат стихи эпохи Возрождения в музыкально-поэтической программе «Десятая муза».
С 16:10 до 17:00 здесь же пройдет концертная программа «Прелестное барокко», подготовленная квартетом народных инструментом «Тарские ворота».
С 17:00 до 18:30 на главную сцену «СимфоПарка» выйдет Духовой оркестр филармонии под руководством Олега Романова. Они представят программу «Мелодии голубого экрана», исполнив ретро-шлягеры кино и эстрады.
С 18:15 до 19:00 на малой сцене состоится выступление заслуженной артистки России Светланы Бородиной, которая исполнит программу «Чудесный вечер», составленную из старинных русских романсов.
В 19:10 на малой сцене начнется патефонная дискотека.
Завершит «СимфоПарк» концертная программа «Evergreen Music». Грандиозный финал с 20:00 до 21:30 представит Омский академический симфонический оркестр под руководством Дмитрия Васильева и с участием молодых солистов – Вероники Бартеньевой (сопрано), Константина Захарова (тенор) и Евгения Романова (баритон). На главной сцене прозвучат произведения Андерсона, Берлиоза, Бернстайна, Бородина, Брамса, Вагнера, Вивальди, Гершвина, Грига, Пуччини, Рахманинова, Сен-Санса, Хачатуряна.
Весь день на площадках «СимфоПарка» будут работать фуд-корты, фотозоны, инсталляции. Организаторы устроят перфомансы, игры, конкурсы, викторины и лекции.
Источник: ИА «Город55»