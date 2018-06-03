Омич предлагает чиновнице Елецкой прожить месяц на зарплату технички

Речь омича касалась заявления чиновницы, сделанного во время доклада 29 мая о том, что средняя зарплата дополнительных работников детских садов и школ (повара, нянечки, технички) составляет 11-12 тыс. рублей.
«Вы говорите, что этих денег хватает, чтобы прожить месяц. А вы сами пробовали, Инна Елецкая, прожить на 10-12 тысяч? Попробуйте проживите, давайте устроим эксперимент! Вы сказали, что ничего сделать не можете. А в чем причина? Не хотите? Тогда зачем вы там работаете? Если нет средств на зарплату, я вам подскажу, где взять!» — восклицает Исаев.
Дальше омич предлагает пути решения. Первый вариант — сократить зарплаты чиновников до 35 тыс. рублей в месяц.
Второй вариант — сократить затраты на проект по консервации омского метро.
«Это 80 млн. Хотя там ничего особенного нет. Можно взять старые документы, явно там все то же самое будет. Немного цифры поменять. Нужны гораздо меньшие затраты — не 80 млн, а всего несколько тысяч. Ну может, 100 тыс. Вот, пожалуйста, деньги. Мэр у нас — бухгалтер, вот и сядьте с мэром, посчитайте, помозгуйте. А вы говорите, ничего сделать не можете — это не ответ руководителя», — говорит Исаев.
Г-н Исаев выглядит одновременно и некомпетентным, и неравнодушным. Говорит эмоционально, путает уровни бюджета, статьи расходов. Его слова напоминают детский вариант решения сложных проблем: пусть все безработные строят жилье для бездомных — у одних появится работа, у вторых — жилье.
Но проблема низких зарплат от этого никуда не уходит.
Ранее Станислав Исаев уже делал два видеообращения к врио губернатору Александру Буркову, сетовал на карантин из-за эпидемии инфекционной анемии и снимал на видео, как он ловит пьяного водителя.
Источник ИА «Город55»