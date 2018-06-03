Омич предлагает чиновнице Елецкой прожить месяц на зарплату технички

«Это 80 млн. Хотя там ничего особенного нет. Можно взять старые документы, явно там все то же самое будет. Немного цифры поменять. Нужны гораздо меньшие затраты — не 80 млн, а всего несколько тысяч. Ну может, 100 тыс. Вот, пожалуйста, деньги. Мэр у нас — бухгалтер, вот и сядьте с мэром, посчитайте, помозгуйте. А вы говорите, ничего сделать не можете — это не ответ руководителя», — говорит Исаев.