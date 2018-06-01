Как под Омском падал вертолет. Пересказ очевидцев

«Он [вертолет] снижаться начал, его заметили, когда звук начал развиваться. Не меньше 50 метров высота была, но вообще на небольшой [высоте] шел. Тут же выдвинулись к нему на внедорожнике с дополнительными огнетушителями, аптечками. Трава-то сухая в полях. Через 3-5 минут оказались на месте. Летчики уже осматривали, что случилось», — рассказали на предприятии.