Как под Омском падал вертолет. Пересказ очевидцев

Рассказом поделились с ИА «Город55» в группе охранных компаний «Коршак», попросив не называть имен. Именно ее сотрудники — старший смены, являющийся ветераном боевых действий, и охранник — первыми оказались на месте и видели, как все произошло.
Компания занимается охраной свинокомплекса предприятия «Титан-Агро», расположенного в районе деревни Петровка. Патрулируя территорию, экипаж услышал непривычный звук, а взглянув на небо, увидел падающий вертолет. По инструкции, охранники сразу позвонили руководству, а те уже спасателям.
«Он [вертолет] снижаться начал, его заметили, когда звук начал развиваться. Не меньше 50 метров высота была, но вообще на небольшой [высоте] шел. Тут же выдвинулись к нему на внедорожнике с дополнительными огнетушителями, аптечками. Трава-то сухая в полях. Через 3-5 минут оказались на месте. Летчики уже осматривали, что случилось», — рассказали на предприятии.
Сотрудники уверены, что экипажу вертолета повезло, ведь все пять человек не получили серьезных травм.
«Когда падает самолет, летчик может что-то планировать, катапультироваться. Здесь вертолет. Ничего не успеть. Он камнем падает. Если винт накрылся, то все — кирпич. Но повезло. <…> Сотрясение мозга наверняка есть, так рухнуть. Их [летчиков] первая версия, что отказал двигатель из-за того, что птица попала. Хвост отломился при падении, шасси погнуло, топливо вытекло», — описали место ЧП в охранной компании.
Добавим, сейчас региональное следственное управление на транспорте СК РФ ведет проверку происшествия. В числе прочих проверяется версия с птицей. Известно, что вертолет принадлежит авиакомпании «Полярные авиалинии», занимающейся пассажирскими и грузовыми перевозками между и внутри улусов Республики Саха (Якутия). В омском регионе судно оказалось из-за капитального ремонта, который делал Омский авиационный завод. Все произошло на перегоне вертолета в Новосибирск. По факту жесткой посадки авиакомпанией проводится собственное расследование.
Источник: ИА «Город55»