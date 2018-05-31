Меняйло обсудил в Омске межнациональные отношения

По словам Меняйло, проблемы в межнациональных отношениях существуют, главная задача снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций на этой почве.
«Надо сделать все необходимое, чтобы межнациональные противоречия, а тем более конфликтные ситуации не возникали. На таких мероприятиях мы можем, первое, обменяться опытом. А второе, поднять те проблемы и вопросы, которое сегодня существуют. А они существуют. Мы это знаем. Но мы должны сделать все, чтобы эти проблемы нейтрализовать. Снизить риски», - сказал полпред.
По итогам совещания глава региона Александр Бурков отметил, что обсуждаемые на встрече вопросы касаются будущего всей страны, а не какой-то отдельной территории.
«Каждый регион говорил о своем, но в конечном итоге это то как будет жить Россия. Что надо менять, чтобы создать более толерантные межнациональные и межконфессиональные отношения. Мы сегодня нашли определенные пути решения - положительные практики, которые есть в СФО», - сказал он.
По словам Буркова, омский регион имеет несколько позитивных практик, касающихся реализации национальной политики. Большое внимание уделяется общественным инициативам. В частности, уже в этом году 40 организаций получили финансовую поддержку в размере 8 млн рублей на мероприятия этнокультурной и патриотической направленности.
Отметил Бурков в своем докладе на совещании и такую особенность региона, как компактное проживание российских немцев. Сегодня на территории области живут более 50 представителей этой национальности, действуют 20 немецких объединений, 50 культурных центров.
Кроме того, в регионе в 22 школах организовано изучение казахского и татарского языков, действует славянская школа святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. А также специализированный лицей, где изучается язык и культура еврейского народа.
Источник: ИА «Город55»