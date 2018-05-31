Меняйло обсудил в Омске межнациональные отношения

«Надо сделать все необходимое, чтобы межнациональные противоречия, а тем более конфликтные ситуации не возникали. На таких мероприятиях мы можем, первое, обменяться опытом. А второе, поднять те проблемы и вопросы, которое сегодня существуют. А они существуют. Мы это знаем. Но мы должны сделать все, чтобы эти проблемы нейтрализовать. Снизить риски», - сказал полпред.