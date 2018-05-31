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Меняйло обсудил в Омске межнациональные отношения

Меняйло обсудил в Омске межнациональные отношения

31 мая 2018, 18:15
Фото: omskportal.ru
Сегодня в Омске работает полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. В повестке полпреда рабочая встреча с врио губернатора Александром Бурковым и участие в семинаре-совещании по реализации стратегии государственной национальной политики.

По словам Меняйло, проблемы в межнациональных отношениях существуют, главная задача снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций на этой почве.

«Надо сделать все необходимое, чтобы межнациональные противоречия, а тем более конфликтные ситуации не возникали. На таких мероприятиях мы можем, первое, обменяться опытом. А второе, поднять те проблемы и вопросы, которое сегодня существуют. А они существуют. Мы это знаем. Но мы должны сделать все, чтобы эти проблемы нейтрализовать. Снизить риски», - сказал полпред.

По итогам совещания глава региона Александр Бурков отметил, что обсуждаемые на встрече вопросы касаются будущего всей страны, а не какой-то отдельной территории.

«Каждый регион говорил о своем, но в конечном итоге это то как будет жить Россия. Что надо менять, чтобы создать более толерантные межнациональные и межконфессиональные отношения. Мы сегодня нашли определенные пути решения - положительные практики, которые есть в СФО», - сказал он.

По словам Буркова, омский регион имеет несколько позитивных практик, касающихся реализации национальной политики. Большое внимание уделяется общественным инициативам. В частности, уже в этом году 40 организаций получили финансовую поддержку в размере 8 млн рублей на мероприятия этнокультурной и патриотической направленности.

Отметил Бурков в своем докладе на совещании и такую особенность региона, как компактное проживание российских немцев. Сегодня на территории области живут более 50 представителей этой национальности, действуют 20 немецких объединений, 50 культурных центров.

Кроме того, в регионе в 22 школах организовано изучение казахского и татарского языков, действует славянская школа святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. А также специализированный лицей, где изучается язык и культура еврейского народа.

Источник: ИА «Город55»

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