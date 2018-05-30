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Следователи закрыли дело о гибели соседей Буркова

Следователи закрыли дело о гибели соседей Буркова

30 мая 2018, 15:38
Фото: скриншот Яндекс.Панорамы
Владелец компьютерного супермаркета ушел из жизни вместе со своей супругой на берегу Иртыша.

Как сообщили ИА «Город55» в региональном управлении следственного комитета, завершена доследственная проверка гибели супругов, чьи тела нашли в апреле 2018 года на территории Центрального пляжа на берегу Иртыша. Мужчина был владельцем компьютерного магазина «НИКС-Омск», расположенного на улице 5-й Линии, 157а.

«Оснований для возбуждения уголовного дела нет», - сообщили в СК РФ по Омской области.

Как и предполагалось изначально, смерть обоих не была насильственной. Напомним, на месте происшествия следователи не обнаружили признаков борьбы, одежда была чистой, мобильные телефоны погибшие заранее оставили у себя дома – в элитной многоэтажке по улице Красина, где также живет глава региона Александр Бурков.

Напротив, были найдены две предсмертные записки. В первой записке чета просила прощение «за неудобства», во второй, адресованной врио губернатора и руководству банка «Интеза», - о том, чтобы сотрудникам магазина сохранили работу, а клиентам доставили их заказы. В ней же мужчина назвал причины, почему решился на крайние меры: «Первое — глобалисты выдавили с рынка демпингом цен, второе — сам проворонил внешнее изменение рынка».

Добавим, после гибели владельцев омский супермаркет переписали на Москву.

Источник: ИА «Город55»

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