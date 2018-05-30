Следователи закрыли дело о гибели соседей Буркова

Напротив, были найдены две предсмертные записки. В первой записке чета просила прощение «за неудобства», во второй, адресованной врио губернатора и руководству банка «Интеза», - о том, чтобы сотрудникам магазина сохранили работу, а клиентам доставили их заказы. В ней же мужчина назвал причины, почему решился на крайние меры: «Первое — глобалисты выдавили с рынка демпингом цен, второе — сам проворонил внешнее изменение рынка».