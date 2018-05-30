После гибели владельцев омский супермаркет «Никс» переписали на Москву

Из-за трагических событий апреля 2018 года компьютерный магазин «НИКС-Омск», расположенный на улице 5-й Линии, 157а, временно закрыли, покупки оформлялись через интернет-каталог с доставкой. Об этом клиентов известили по рассылке. Тогда, напомним, на территории Центрального пляжа на берегу Иртыша нашли два тела – владельца супермаркета и его жены.
Магазин, юридически оформленный как ООО «Техноресурс», работал по франшизе с московским ООО «НИКС Компьютерный Супермаркет». В предсмертной записке, адресованной главе региона Александру Буркову и руководству банка «Интеза», мужчина говорил о падении прибыли и копившихся долгах: «Первое — глобалисты выдавили с рынка демпингом цен, второе — сам проворонил внешнее изменение рынка».
По информации «СПАРК-Интерфакс» за 2016 год, ранее бизнесмену уже пришлось закрыть два других магазина - «Компас» и ORBIS novus, писал «Новый Омск». Супруга, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, заложила в том же АО «Банк Интеза» и ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» два автомобиля.
С другой стороны, выручка магазина за тот же год составила 89 млн рублей, чистая прибыль — 1,1 млн, а в службе судебных приставов по-прежнему нет исполнительных производств ни на жену, ни на бизнесмена.
Как сообщили клиентам, с 1 июня супермаркет снова заработает. Но при этом все счета должны оформляться на столичную компанию. Ситуация выглядит неоднозначно: омский бизнесмен, боясь краха, уходит из жизни, да к тому же вместе с женой, тогда как дела продолжает вести владелец франшизы. В московской компании ИА «Город55» не смогли оперативно пояснить, на каких условиях произошла смена юрлица.
Также добавим, региональный следственный комитет завершил проверку по факту гибели омичей.
Источник: ИА «Город55»