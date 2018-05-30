После гибели владельцев омский супермаркет «Никс» переписали на Москву

Как сообщили клиентам, с 1 июня супермаркет снова заработает. Но при этом все счета должны оформляться на столичную компанию. Ситуация выглядит неоднозначно: омский бизнесмен, боясь краха, уходит из жизни, да к тому же вместе с женой, тогда как дела продолжает вести владелец франшизы. В московской компании ИА «Город55» не смогли оперативно пояснить, на каких условиях произошла смена юрлица.