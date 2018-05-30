Эксперты решат, нарушил ли концессионер «Первомайского» соглашение с мэрией

Будылина была не согласна и несколько раз переспросила юриста истца Светлану Вячеславову, имеет ли по закону ведомство в письме коллегам по мэрии просто высказать свое мнение и где доказательства, что такого права оно не имеет. Вячеславова в первый раз настояла, что ведомство не просто высказало мнение, а далее лишь повторяла, что на этот вопрос уже ответила. Наконец Будылину прервал судья Вадим Чернышев. Он пояснил, что иного ответа она уже не получит, даже если спросит одно и то же хоть восемь раз.