Эксперты решат, нарушил ли концессионер «Первомайского» соглашение с мэрией

Напомним, это один из трех процессов, которые сейчас ведутся в Омске вокруг кинотеатра, и в данном случае судья рассматривает требование ООО «Кинопрокат Омск плюс» к двум департаментам мэрии – имущественных отношений и архитектуры и градостроительства. Истец оспаривает отзыв его разрешений на строительство и реконструкцию, который произошел 31 января этого года.
На этот раз одним из третьих лиц выступал представитель областного бизнес-омбудсмена Юрия Герасименко Виктор Шматов. Он в своих репликах несколько раз поддержал сторону истца.
Одним из главных моментов заседания стала дискуссия между представителем истца и замдиректора депимущества Татьяны Будылиной о том, насколько письмо ее департамента в департамент архитектуры повлияло на принятие решения об отзыве. По оценке первой депарх воспринял письмо как директиву и беспрекословно ее исполнил. Ведь формулировка в письме – «просит», а даже не «рекомендует».
Будылина была не согласна и несколько раз переспросила юриста истца Светлану Вячеславову, имеет ли по закону ведомство в письме коллегам по мэрии просто высказать свое мнение и где доказательства, что такого права оно не имеет. Вячеславова в первый раз настояла, что ведомство не просто высказало мнение, а далее лишь повторяла, что на этот вопрос уже ответила. Наконец Будылину прервал судья Вадим Чернышев. Он пояснил, что иного ответа она уже не получит, даже если спросит одно и то же хоть восемь раз.
Далее же депимущества попросил перерыв в заседаниях, чтобы изучить один из поступивших к нему документов. Представитель истца возразила, что таким образом ответчик пытается затянуть процесс. Суд ответчику в его ходатайстве отказал.
Главной же темой заседания стал вопрос, кто и по какой цене должен проводить экспертизу спорных объектов (их, как уже ранее сообщал "Город55", два – кинотеатр и кинодосуговый центр). К выводу о том, что подобная экспертиза нужна, судья пришел на предыдущем заседании. Ранее стороны выдвинули несколько вариантов, в том числе омское управление Минюста, которое выставило самый большой ценник – 525 тыс. рублей за то, чтобы ответить на 8 вопросов, не уточняя, сколько «стоит» какой-либо отдельный вопрос. В остальном разброс по ценам на услуги экспертов – от 80 до 130 тыс.
В результате судья вынес решение о том, чтобы экспертизу провело ООО «Сибирский региональный экспертный центр». Она ответит на три вопроса: является ли реконструированный кинотеатр и кинодосуговый центр отдельными зданиями, отвечающими требованиям и условиям проектной документации, возможно ли безопасное соблюдение строительно-технических требований российских законов при эксплуатации кинотеатра и КДЦ, а также если кинотеатр и КДЦ являются отдельными зданиями, то отвечает ли реконструированный кинотеатр требованиям договора концессии, заключенного в 2013 году.
Дата следующего заседания теперь неизвестна, но понятно, что оно пройдет после завершения экспертизы. А та в свою очередь должна занять не более 20 календарных дней.
Кирилл Янчицкий
Источник: ИА «Город55»