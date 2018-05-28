Омский митрополит попросил отдать РПЦ 1000 «квадратов»

«Здание храма в собственности РПЦ с 90-х годов прошлого века, он действует больше 20 лет. К нему вплотную примыкает еще одно и является неотъемлемой частью храмового комплекса. Приход провел очень большую восстановительную работу. Сейчас в помещениях расположены спортивный зал Омской Духовной семинарии, лицензированный для учебного процесса, воскресная школа прихода, трапезная. Все это побудило Омскую епархию ходатайствовать о передаче в собственность всего храмового комплекса», - пояснил ИА «Город55» пресс-секретарь Омской епархии РПЦ отец Дмитрий Олихов.