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Омский митрополит попросил отдать РПЦ 1000 «квадратов»

Омский митрополит попросил отдать РПЦ 1000 «квадратов»

28 мая 2018, 13:51
Фото: скриншот Яндекс.Панорамы
Помещения уже несколько лет использует и ремонтирует церковный приход.

Митрополит Омский и Таврический Владимир обратился в Горсовет с просьбой передать в собственность епархии двухэтажное здание по улице Куйбышева, 119а, примыкающее к приходу в честь иконы Божьей Матери «Знамение». Ранее помещения были переданы РПЦ в безвозмездное пользование.

«Здание храма в собственности РПЦ с 90-х годов прошлого века, он действует больше 20 лет. К нему вплотную примыкает еще одно и является неотъемлемой частью храмового комплекса. Приход провел очень большую восстановительную работу. Сейчас в помещениях расположены спортивный зал Омской Духовной семинарии, лицензированный для учебного процесса, воскресная школа прихода, трапезная. Все это побудило Омскую епархию ходатайствовать о передаче в собственность всего храмового комплекса», - пояснил ИА «Город55» пресс-секретарь Омской епархии РПЦ отец Дмитрий Олихов.

Общая площадь помещений, которые просит епархия, составляет более 1000 кв. м. Вместе с тем часть здания у муниципалитета арендует ногтевая студия.

Помимо этого, депутатов попросили отдать в собственность здание храма Архистратига Михаила, расположенное на Старо-Северном кладбище, также на безвозмездной основе. Оба вопроса должны были рассмотреть на заседании комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности, но решили отложить до следующего заседания, чтобы стороны могли лучше подготовиться.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Омский Горсовет#Имущество#РПЦ#Церковь#Омск сегодня#Политика
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