Посмотри: видео о том, как омские полицейские вытаскивают лом из Lexus

На записи видно, что полицейские по очереди пытались достать тяжелое железо из стекла авто. Сначала дознаватель нежно поддерживала коллегу, пытавшегося вытащить арматуру и при этом не повредить машину еще больше. После настала очередь хрупкой девушки, которая спустя несколько минут вытащила предмет, испортивший дорогое авто.