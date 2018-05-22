Посмотри: видео о том, как омские полицейские вытаскивают лом из Lexus

Напомним, ИА «Город55» ранее сообщало, что во дворе на улице Стальского, 12 неизвестные пробили тяжелой арматурой лобовое стекло автомобиля марки Lexus.
Кто это сделал и каковы были причины - остается неизвестным. По всей видимости, хозяин машины вызвал сотрудников полиции, чтобы зафиксировать факт порчи имущества. Прибыв на место, дознавателю пришлось вынимать застрявший в машине лом. На помощь хрупкой девушке пришел другой полицейский.
Вся «операция по спасению» иномарки запечатлена на видео, которое размещено в официальной группе УМВД России по Омской области в социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, что полицейские по очереди пытались достать тяжелое железо из стекла авто. Сначала дознаватель нежно поддерживала коллегу, пытавшегося вытащить арматуру и при этом не повредить машину еще больше. После настала очередь хрупкой девушки, которая спустя несколько минут вытащила предмет, испортивший дорогое авто.
Источник: ИА «Город55»