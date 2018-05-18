В Госдуме рассмотрят предложение о третьем сроке президента РФ

Напомним, Конституция РФ запрещает находиться на посту президента больше двух сроков подряд. Владимир Путин стал президентом России в 2000 году, его второй срок завершился в 2008 году. Далее пост занял Дмитрий Медведев, а Путин вступил в должность премьер-министра.