В Госдуме рассмотрят предложение о третьем сроке президента РФ

Posted 18 мая 2018, 11:09
Published 18 мая 2018, 11:09
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Решение обосновано «достигнутой социально-политической стабильностью». По мнению депутатов, преемственность власти в России необходимо сохранить из-за сложной обстановки на политической арене.
Поправка не затронет демократические основы государства, то есть лишать народ права самим выбирать будущее России никто не будет.
Напомним, Конституция РФ запрещает находиться на посту президента больше двух сроков подряд. Владимир Путин стал президентом России в 2000 году, его второй срок завершился в 2008 году. Далее пост занял Дмитрий Медведев, а Путин вступил в должность премьер-министра.
Срок Медведева подошел к концу и Путин снова баллотировался в президенты, а Медведев стал премьером.
В марте 2018 года страна выбрала Путина главой государства в четвертый раз, он набрал на выборах рекордные 76,6% голосов. После инаугурации Путин переназначил Медведева премьером.
В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от ограничения полномочий президента только двумя сроками подряд. Вскоре был разработан законопроект.
Источник: ИА «Город55»