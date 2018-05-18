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Posted 18 мая 2018, 11:09

Published 18 мая 2018, 11:09

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Госдуме рассмотрят предложение о третьем сроке президента РФ

18 мая 2018, 11:09
Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд. Соответствующее предложение размещено в базе данных Думы.

Решение обосновано «достигнутой социально-политической стабильностью». По мнению депутатов, преемственность власти в России необходимо сохранить из-за сложной обстановки на политической арене.

Поправка не затронет демократические основы государства, то есть лишать народ права самим выбирать будущее России никто не будет.

Напомним, Конституция РФ запрещает находиться на посту президента больше двух сроков подряд. Владимир Путин стал президентом России в 2000 году, его второй срок завершился в 2008 году. Далее пост занял Дмитрий Медведев, а Путин вступил в должность премьер-министра.

Срок Медведева подошел к концу и Путин снова баллотировался в президенты, а Медведев стал премьером.

В марте 2018 года страна выбрала Путина главой государства в четвертый раз, он набрал на выборах рекордные 76,6% голосов. После инаугурации Путин переназначил Медведева премьером.

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от ограничения полномочий президента только двумя сроками подряд. Вскоре был разработан законопроект.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Президент РФ#Политика
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