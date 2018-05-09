На трогательном видео песню День Победы поют не омичи

На уточняющие вопросы, читатель пояснил, что происходящее действительно случилось утром 9 мая в одном из супермаркетов Омска. Оперативный мониторинг не выявил аналогичных публикаций в сети. Однако во второй половине дня идентичные видео были опубликовано в региональных СМИ других субъектов с одной и той же претензией на уникальность. Возник вопрос, в каком все-таки регионе жители объединились в исполнении любимой песни.