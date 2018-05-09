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На трогательном видео песню День Победы поют не омичи

9 мая 2018, 21:42
Сегодня в редакцию один из читателей прислал видео запись, на которой в продуктовом отделе супермаркета молодой парень запевает песню "День Победы" и постепенно к нему присоединяются другие посетители. На видео не Омск.

На уточняющие вопросы, читатель пояснил, что происходящее действительно случилось утром 9 мая в одном из супермаркетов Омска. Оперативный мониторинг не выявил аналогичных публикаций в сети. Однако во второй половине дня идентичные видео были опубликовано в региональных СМИ других субъектов с одной и той же претензией на уникальность. Возник вопрос, в каком все-таки регионе жители объединились в исполнении любимой песни.

Точку можно поставить. Лавры уходят в Зеленогорск (Красноярский край). Местное телевидение опубликовало официальную версию трогательного флешмоба. Вот она.

ИА «Город55» приносит извинения своим читателям за публикацию фейка. А так же благодарит бдительных читателей и коллег.

Источник ИА «Город55».

#Новости#День Победы#Видео#Общество
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