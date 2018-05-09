Концерт и митинг: как политические партии отметили 9 мая

У «Единой России» в Парке Победы цветы к мемориалам возложили председатель и депутаты Горсовета Владимир Корбут, Юрий Тетянников, Максим Астафьев и Дмитрий Саяпин, депутат Заксобрания Александр Артемов, члены областного правительства. На Старо-Северном мемориальном кладбище они же возложили цветы к захоронениям участников войны. Еще одно возложение цветов состоялось у памятника маршалу Георгию Жукову.
Кроме того рядовые партийцы сегодня участвовали в акции «Бессмертный полк» и участвуют в праздничном концерте и акции «Звезда героя» на Бульваре Победы.
КПРФ провела традиционное праздничное шествие через Ленинградский мост от Ленинградской площади до Парка Победы с красным Знаменем Победы и портретами участников войны. В нем шли более 1000 человек. В том числе в колонне были депутаты партии в Заксобрании и Горсовете, комсомольцы, ветераны военной службы. В парке руководители омского отделения КПРФ возложили венки к памятникам Солдатской матери и неизвестному солдату. Далее прошел короткий митинг, в том числе на нем выступил второй секретарь обкома Андрей Алехин, первый секретарь Александр Кравец сейчас на сессии в Госдуме. Комсомолец Владимир Еськин прочитал стихи о войне Мусы Джалиля. В торжественной обстановке здесь вручили партийные билеты молодым коммунистам и памятные медали – четырем военным ветеранам-партийцам.
В «Справедливой России» представители регионального отделения в Парке Победы, пройдя от памятника «Сибирячка с сыном», возложили цветы к Вечному огню. После этого партийцы по отдельности побывали на разных праздничных площадках парка: интерактивных, концерте, выставке военной техники, палатках с показом военной кинохроники.
Кроме того сегодняшним вечером партия проводит в Советском парке праздник совместно с одной из омских управляющих компаний. В его программе – концерт с песнями военных лет, чаепитие и розыгрыш призов.
Наконец омское отделении ЛДПР во главе со своим руководителем и депутатом Горсовета Алексеем Ложкиным сегодня в Парке Победы возложило цветы к памятнику Солдату-Победителю. В церемонии участвовали примерно 30 партийцев. Вообще же на этой неделе молодежь либерал-демократов раздавала горожанам георгиевские ленточки, а сотрудники аппарата отделения навестили немало ветеранов войны, вручив им памятные подарки и оказав различную помощь – например, юридические консультации.
Источник: ИА «Город55»