Концерт и митинг: как политические партии отметили 9 мая

КПРФ провела традиционное праздничное шествие через Ленинградский мост от Ленинградской площади до Парка Победы с красным Знаменем Победы и портретами участников войны. В нем шли более 1000 человек. В том числе в колонне были депутаты партии в Заксобрании и Горсовете, комсомольцы, ветераны военной службы. В парке руководители омского отделения КПРФ возложили венки к памятникам Солдатской матери и неизвестному солдату. Далее прошел короткий митинг, в том числе на нем выступил второй секретарь обкома Андрей Алехин, первый секретарь Александр Кравец сейчас на сессии в Госдуме. Комсомолец Владимир Еськин прочитал стихи о войне Мусы Джалиля. В торжественной обстановке здесь вручили партийные билеты молодым коммунистам и памятные медали – четырем военным ветеранам-партийцам.