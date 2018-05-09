«Бессмертный полк» в Омске собрал более 60 тысяч человек

Стоит отметить, что шествие «Бессмертного полка» в Омске проходит уже шестой год подряд. И с каждым разом участников становится все больше и больше. Если в прошлом году в ряды «Бессмертного полка» встали около 50 тысяч омичей, то в этом году, по информации организаторов, было подано уже более 60 тысяч заявок на участие.