«Бессмертный полк» в Омске собрал более 60 тысяч человек

Сразу после парада в Омске стартовал «Бессмертный полк». Колонна начала движение в 14:00 от Концертного зала по улице Ленина, далее участники шествия свернули у Ленинградского моста на Иртышскую набережную и двинулись по ней до бульвара Победы, где прошел митинг и праздничный концерт.
В акции «Бессмертный полк» принял участие врио губернатора Александр Бурков. Он нес в руках портрет своего деда. Вместе с главой региона шли с портретами своих родственников спикер Заксобрания Владимир Варнавский и мэр Омска Оксана Фадина.
Стоит отметить, что шествие «Бессмертного полка» в Омске проходит уже шестой год подряд. И с каждым разом участников становится все больше и больше. Если в прошлом году в ряды «Бессмертного полка» встали около 50 тысяч омичей, то в этом году, по информации организаторов, было подано уже более 60 тысяч заявок на участие.
Источник: ИА «Город55»