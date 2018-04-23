Ночные танцы завлекли на улицу Ленина полицейских

С нескрываемой горечью он также добавил, что нецензурные граффити и мелкие повреждения на объекте появляются чуть ли не каждый день. В этом плане переход на Ленина один самых «популярных», и там постоянно приходиться делать мелкий ремонт. Учреждение надеется, что мэрия сможет выделить деньги на его охрану или полиция станет чаще патрулировать улицу.