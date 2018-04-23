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Ночные танцы завлекли на улицу Ленина полицейских

Ночные танцы завлекли на улицу Ленина полицейских

23 апреля 2018, 12:34
Фото: скриншот видео
Ночной рейв устроили на крыше подземного перехода в центре Омска. Сам переход серьезно не пострадал, но случаем занялась полиция, посмотрев видео в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА «Город55», в минувший уикенд молодые люди, отдыхавшие в барах на пересечении улиц Ленина и Либкнехта, вновь воодушевились идеей устроить танцы на стеклянной крыше подземного перехода. В прошлый раз, напомним, ущерб от таких развлечений составил миллион рублей – треснули стекла, на замену которых по-прежнему нет денег.

Сегодня, 23 апреля, переход осмотрели сотрудники мэрии. «Мы проверили состояние объекта. Серьезных деформаций нет, надписи и небольшое повреждение на потолке, переход безопасен для горожан, - рассказал ИА «Город55» главный инженер бюджетного учреждения города «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Алексей Попов. – Направили заявление в УМВД, чтобы найти участников инцидента».

С нескрываемой горечью он также добавил, что нецензурные граффити и мелкие повреждения на объекте появляются чуть ли не каждый день. В этом плане переход на Ленина один самых «популярных», и там постоянно приходиться делать мелкий ремонт. Учреждение надеется, что мэрия сможет выделить деньги на его охрану или полиция станет чаще патрулировать улицу.

Кроме того, горожан призвали помнить о гражданском долге. Хорошо, что видеозапись случая опубликовали в соцсетях, но еще лучше было бы сразу вызвать полицию. Об этом также упоминали комментаторы под роликом и предлагали оштрафовать танцоров. Сейчас их ищет полиция. Как сообщили в региональном УМВД, началась проверка.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Подземный переход#Любинский проспект#Полиция#Улица Ленина#Общество
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