Ночные танцы завлекли на улицу Ленина полицейских

Как ранее сообщало ИА «Город55», в минувший уикенд молодые люди, отдыхавшие в барах на пересечении улиц Ленина и Либкнехта, вновь воодушевились идеей устроить танцы на стеклянной крыше подземного перехода. В прошлый раз, напомним, ущерб от таких развлечений составил миллион рублей – треснули стекла, на замену которых по-прежнему нет денег.
Сегодня, 23 апреля, переход осмотрели сотрудники мэрии. «Мы проверили состояние объекта. Серьезных деформаций нет, надписи и небольшое повреждение на потолке, переход безопасен для горожан, - рассказал ИА «Город55» главный инженер бюджетного учреждения города «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Алексей Попов. – Направили заявление в УМВД, чтобы найти участников инцидента».
С нескрываемой горечью он также добавил, что нецензурные граффити и мелкие повреждения на объекте появляются чуть ли не каждый день. В этом плане переход на Ленина один самых «популярных», и там постоянно приходиться делать мелкий ремонт. Учреждение надеется, что мэрия сможет выделить деньги на его охрану или полиция станет чаще патрулировать улицу.
Кроме того, горожан призвали помнить о гражданском долге. Хорошо, что видеозапись случая опубликовали в соцсетях, но еще лучше было бы сразу вызвать полицию. Об этом также упоминали комментаторы под роликом и предлагали оштрафовать танцоров. Сейчас их ищет полиция. Как сообщили в региональном УМВД, началась проверка.
Источник: ИА «Город55»