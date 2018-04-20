Суд совести: должен ли платить водитель за ДТП из-за инсульта?

Posted 20 апреля 2018,, 12:34
Published 20 апреля 2018,, 12:34
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Согласно документам Центрального районного суда Омска, авария произошла прошлой осенью, в октябре. У 38-летнего водителя Honda, ранее не замечавшего критических проблем со здоровьем, прямо за рулем случился инсульт, и он потерял сознание. В массовое ДТП попали еще пять автомобилей.
Происшествие обошлось без жертв, не считая самого водителя Honda. Его сразу увезли на скорой, мужчина впал в кому. Только в марте он смог выписаться из больницы, затем продолжая лечение дома. Тогда же ему пришла повестка в суд.
Один из владельцев пострадавших автомобилей – 43-летняя омичка – подал иск о компенсации материального вреда. Honda оказалась не застрахована, и женщина решила взыскать ущерб с водителя - 187 тыс. руб. плюс судебные расходы.
«Все произошло молниеносно. Была вспышка и следом кома», - рассказал суду ответчик, когда смог явиться на заседание. Также он пояснил, что ездил без страховки, так как не успел оформить документы.
Поначалу мужчина не согласился с размером ущерба и хотел провести альтернативную экспертизу, но она оказалось для него дорогостоящей. В итоге водитель заочно признал требования омички и попросил суд рассмотреть дело без его присутствия. По его словам, он собирается в Новосибирск, где ему предстоит операция - трепанация черепа.
Когда сам ответчик признает свою вину, суду не остается ничего другого, как удовлетворить иск. Очевидно, так оно и будет. И по закону это верно. А по-человечески? Ниже, под рекламным баннером, есть опрос, где мы ждем вашей реакции.