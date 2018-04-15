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Чкаловский поселок ушел под воду, Ленинский округ тонет в грязи и мусоре

Чкаловский поселок ушел под воду, Ленинский округ тонет в грязи и мусоре

15 апреля 2018, 12:00
Фото: vk.com/omsk_vk
Социальные сети продолжают пополняться сообщениями и видео омичей о непролазных пешеходных дорожках, утопающих в талой воде, а также мусоре и грязи.

В основном все жалобы горожан направлены на управляющие компании, вернее сказать, на их бездействие. В комментариях к опубликованным в сообществах ВК постах, жители других микрорайонов города советуют тем, кого топит этой весной, жаловаться непосредственно в мэрию Омска, по совету других можно просто купить резиновые сапоги – не в Париже же живем, - добавляют третьи.

Но факт остается фактом - Омск ушел под воду, грязь и мусор.

На видеокадрах, сделанных в одном из дворов по улице 75-й Гвардейской бригады, видно, что передвигаться в сторону остановки или выезда на главную дорогу, можно только на резиновой лодке или в болотных сапогах. Причем женщина отмечает, что аналогичная ситуация здесь наблюдается из года в год.

Жители Ленинского административного округа делятся фотографиями со своих территорий – улицы Вострецова и 14-й Чередовой.

Во дворе дома №3 по улице Вострецова, откуда сделан фоторепортаж, вода полностью покрыла проезжую и пешеходную часть. «Проехать невозможно, тем более пройти», - пишет автор поста.

Еще одна жительница этого же административного округа в сообществе "Омск ВК" пожаловалась на разбросанный вокруг контейнеров мусор. При этом она отмечает, что в данной ситуации именно УК не проявляет никакой активности. «Вечный бардак, мусор в разных сторонах, баки в одной стороне, мусор в другой, управляющей компании все равно! 14 Чередовая! Никакого контроля со стороны руководства УК», - комментирует омичка.

vk.com/omsk_vk

Источник: ИА «Город55»

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