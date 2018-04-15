Чкаловский поселок ушел под воду, Ленинский округ тонет в грязи и мусоре

В основном все жалобы горожан направлены на управляющие компании, вернее сказать, на их бездействие. В комментариях к опубликованным в сообществах ВК постах, жители других микрорайонов города советуют тем, кого топит этой весной, жаловаться непосредственно в мэрию Омска, по совету других можно просто купить резиновые сапоги – не в Париже же живем, - добавляют третьи.