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Омичи заметили над городом дымящийся самолет - ВИДЕО

Омичи заметили над городом дымящийся самолет - ВИДЕО

11 апреля 2018, 14:31
Фото: скрин видео
В редакцию ИА «Город55» обратились обеспокоенные омичи, которым удалось заснять на видео полет дымящегося самолета.

Так, по словам омички, услышав странный гул, она выглянула в окно, где увидела летящий самолет, который при этом странно гудел и дымил. Пока девушка доставала телефон, чтобы снять видео, самолет, естественно, удалился на некоторое расстояние, однако на видеокадрах все же отчетливо видно, что воздушное судно оставляет за собой черный след густого дыма. «Возможно, самолет направился в омский аэропорт, где совершил аварийную посадку», - предположила автор видео.

ИА «Город55» обратилось в пресс-службу омского аэропорта с просьбой прояснить данную ситуацию. «В омском аэропорту все идет в штатном режиме. Никаких аварийных посадок произведено не было», - ответили в пресс-службе ведомства.

Источник: ИА «Город55»

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