Омичи заметили над городом дымящийся самолет - ВИДЕО

Так, по словам омички, услышав странный гул, она выглянула в окно, где увидела летящий самолет, который при этом странно гудел и дымил. Пока девушка доставала телефон, чтобы снять видео, самолет, естественно, удалился на некоторое расстояние, однако на видеокадрах все же отчетливо видно, что воздушное судно оставляет за собой черный след густого дыма. «Возможно, самолет направился в омский аэропорт, где совершил аварийную посадку», - предположила автор видео.