Исцарапал авто: омского чиновника Сумарокова заподозрили в порче имущества

В социальной сети Telegram появилось видео, на котором запечатлено, как в Омске человек похожий на члена Правительства Омской области, главу ГУ по информационной политике Станислава Сумарокова, царапает машину соседа.

Как сообщает Telegram канал «ОмскДезинформ», чиновник затаил обиду на соседа и расцарапал ключом его автомобиль. Причиной такого поступка послужила неправильная парковка во дворе дома. «Ох. Довели человека. А мог бы, например, бойкот главредам объявить. Каждый сублимирует, как может», - сообщает автор записи. Позже стало известно, что машина принадлежит дочери омского предпринимателя Дениса Клевакина. Бизнесмен прославился стрельбой во дворе многоэтажки и избиением человека, который, возможно, пришел за заработной платой.

Как пишет автор поста, своими действиями гражданин, похожий на чиновника ГУИП, нанес ущерб на 1900 рублей. Источник: ИА "Город55"