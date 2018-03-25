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Исцарапал авто: омского чиновника Сумарокова заподозрили в порче имущества

25 марта 2018, 18:15
В социальной сети Telegram появилось видео, на котором запечатлено, как в Омске человек похожий на члена Правительства Омской области, главу ГУ по информационной политике Станислава Сумарокова, царапает машину соседа.

Как сообщает Telegram канал «ОмскДезинформ», чиновник затаил обиду на соседа и расцарапал ключом его автомобиль. Причиной такого поступка послужила неправильная парковка во дворе дома.

«Ох. Довели человека. А мог бы, например, бойкот главредам объявить. Каждый сублимирует, как может», - сообщает автор записи.

Позже стало известно, что машина принадлежит дочери омского предпринимателя Дениса Клевакина. Бизнесмен прославился стрельбой во дворе многоэтажки и избиением человека, который, возможно, пришел за заработной платой.

Как пишет автор поста, своими действиями гражданин, похожий на чиновника ГУИП, нанес ущерб на 1900 рублей.

Источник: ИА "Город55"

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