Исцарапал авто: омского чиновника Сумарокова заподозрили в порче имущества

Как сообщает Telegram канал «ОмскДезинформ», чиновник затаил обиду на соседа и расцарапал ключом его автомобиль. Причиной такого поступка послужила неправильная парковка во дворе дома.
«Ох. Довели человека. А мог бы, например, бойкот главредам объявить. Каждый сублимирует, как может», - сообщает автор записи.
Позже стало известно, что машина принадлежит дочери омского предпринимателя Дениса Клевакина. Бизнесмен прославился стрельбой во дворе многоэтажки и избиением человека, который, возможно, пришел за заработной платой.
Как пишет автор поста, своими действиями гражданин, похожий на чиновника ГУИП, нанес ущерб на 1900 рублей.
Источник: ИА "Город55"