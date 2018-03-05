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Posted 5 марта 2018, 03:32

Published 5 марта 2018, 03:32

Modified 23 февраля 2022, 12:06

Updated 23 февраля 2022, 12:06

Легендарная говядина Brisket BBQ впервые в Омске в PANORAMA restaurant&bar

5 марта 2018, 03:32
Высокое качество, непревзойдённый вкус и аромат.

Brisket BBQ - мраморная говядина Black Angus, приготовленная по специальной технологии в смокере на вишнёвых опилках в течение 14 часов.

ЧЕМ ТАК ХОРОШ BRISKET BBQ

Брискет (грудинка) - очень жесткий отруб, в условиях обычной ресторанной кухни его невозможно сделать мягким. Лишь специальное оборудование и точно выверенная рецептура позволяют превратить грудинку в идеальное блюдо с хрустящей корочкой и нежнейшим сочным мясом с ароматом копчения.

Звоните по телефону 500-919, и мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы!

*Брискет Барбекю

**Блэк Ангус

Источник: ИА «Город55»

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