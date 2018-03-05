Легендарная говядина Brisket BBQ впервые в Омске в PANORAMA restaurant&bar

Брискет (грудинка) - очень жесткий отруб, в условиях обычной ресторанной кухни его невозможно сделать мягким. Лишь специальное оборудование и точно выверенная рецептура позволяют превратить грудинку в идеальное блюдо с хрустящей корочкой и нежнейшим сочным мясом с ароматом копчения.