Легендарная говядина Brisket BBQ впервые в Омске в PANORAMA restaurant&bar

Posted 5 марта 2018, 03:32
Published 5 марта 2018, 03:32
Modified 23 февраля 2022, 12:06
Updated 23 февраля 2022, 12:06
Brisket BBQ - мраморная говядина Black Angus, приготовленная по специальной технологии в смокере на вишнёвых опилках в течение 14 часов.
ЧЕМ ТАК ХОРОШ BRISKET BBQ
Брискет (грудинка) - очень жесткий отруб, в условиях обычной ресторанной кухни его невозможно сделать мягким. Лишь специальное оборудование и точно выверенная рецептура позволяют превратить грудинку в идеальное блюдо с хрустящей корочкой и нежнейшим сочным мясом с ароматом копчения.
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*Брискет Барбекю
**Блэк Ангус
Источник: ИА «Город55»
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