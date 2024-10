Слезы счастья, футбол в самолете и атмосфера ожидания футбольного праздника

Следующим пунктом маршрута стал Ташкент. Шестого февраля Официальный Кубок встречали здесь участники Специальной Олимпиады, которую Coca-Cola поддерживает по всему миру со дня основания. На куртках ребят было написано You Are Not Alone («Вы не одни») – этот лозунг призван подчеркнуть способность футбола объединять всех в одну команду.