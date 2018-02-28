Слезы счастья, футбол в самолете и атмосфера ожидания футбольного праздника

Posted 28 февраля 2018, 10:43
Published 28 февраля 2018, 10:43
Modified 23 февраля 2022, 11:47
Updated 23 февраля 2022, 11:47
В этом месяце легендарный трофей успел побывать в столицах девяти государств ближнего зарубежья, создав праздничную атмосферу предвкушения мундиаля в каждом городе. О том, как наши соседи встретили главный футбольный символ планеты – в нашем репортаже.
Каждый визит заветного трофея в новый город или страну непременно вызывает ажиотаж – так было и в 16 городах России, и на каждой остановке глобального путешествия легендарной награды. Coca-Cola, эксклюзивный организатор Тура Официального Кубка, верит – главный символ предстоящего мундиаля вдохновляет всех без исключения, напоминая о том, что Чемпионат мира по футболу FIFAТМуже совсем близко. А еще – привлекает внимание к важным социальным вопросам – развитию юношеского футбола и роли спорта в становлении инклюзивного общества в России.
КАЗАХСТАН: СЛЕЗЫ АКТЕРА
В Алматы самолет Coca-Cola приземлился 4 февраля. В аэропорту сопровождающего Официальный Кубок победителя Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 1998 года француза Кристиана Карамбе встречали звездный защитник и капитан «Кайрата» 1970 – 1980-х годов Сеильда Байшаков, генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин, а также представители городского акимата и компании Coca-Cola.
Больше всего эмоций Официальный Кубок вызвал у известного казахстанского актера и певца, в прошлом футболиста, Марселена Камате. На официальной церемонии представления трофея молодой человек был настолько тронут моментом, что не смог сдержать слез.
КЫРГЫЗСТАН – ТАДЖИКИСТАН: МУЗЫКА И ДЕТИ
5 февраля Тур Официального Кубка сделал сразу две остановки – в Бишкеке и Душанбе. В столице Кыргызстана делегация представителей местных властей поднялась на борт самолета Coca-Cola, а зрителями мероприятия стали несколько сотен человек, включая юных победителей республиканских соревнований по футболу. В Таджикистане во встрече Официального Кубка принял участие национальный музыкальный ансамбль, а памятные фото с призом сделали игроки футбольной сборной этой страны.
УЗБЕКИСТАН: «ВЫ НЕ ОДНИ»
Следующим пунктом маршрута стал Ташкент. Шестого февраля Официальный Кубок встречали здесь участники Специальной Олимпиады, которую Coca-Cola поддерживает по всему миру со дня основания. На куртках ребят было написано You Are Not Alone («Вы не одни») – этот лозунг призван подчеркнуть способность футбола объединять всех в одну команду.
В России участники Специальной Олимпиады также активно вовлечены в мероприятия Тура Официального Кубка. Так, 9 сентября, они сыграли на обновленном поле «Лужников» вместе с еще 1500 юными футболистами. Кроме того, ребята принимают участие в юнифайд-матчах, призванных объединить в одну команду командах футболистов-любителей и атлетов с особыми нуждами – такие матчи СистемаCoca-Cola в России организует в каждом городе, принимающем Чемпионат мира по футболу FIFA 2018ТМ.
ТУРКМЕНИСТАН И АРМЕНИЯ: ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Ашхабад и Ереван увидели главный приз мирового футбола 7 февраля. Для обеих стран этот день стал историческим, ведь раньше в столицы Туркменистана и Армении Официальный Кубок не заглядывал.
Первое знакомство удалось на славу. Как и везде, было море эмоций и радости. В презентации приза в Ереване компанию Карамбе составил президент Армении Серж Саргсян.
ГРУЗИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
За следующие два дня Официальный Кубок посетил Тбилиси и Баку. В грузинской столице делегацию встречающих возглавил известный в прошлом футболист киевского «Динамо» и «Милана», двукратный победитель Лиги чемпионов Кахабер Каладзе, который с 2017 года является мэром Тбилиси. Одними из первых мечту увидеть легендарный трофей реализовали победители местного Кубка Coca-Cola среди юношей.
Не обошлось без участия триумфаторов аналогичных соревнований и в Баку. Пятеро азербайджанских школьников даже сыграли в футбол на борту самолета Coca-Cola, того самого, на котором перевозят Официальный Кубок. После чего показали свои футбольные умения и на взлетном поле. В церемонии приветствия трофея принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, который с удовольствием воспользовался законным правом подержать легендарный футбольный приз в руках.
БЕЛОРУССИЯ: ЗДРАВСТВУЙ, ЗАБИВАКАТМ!
Последней остановкой в ближнем зарубежье 13 февраля стал Минск. Сюда Официальный Кубок был доставлен транзитом через Ла-Валетту и Вену. Причем в столице Австрии свое участие в путешествии завершил Карамбе. Вместо прославленного француза заснеженный Минск увидел талисмана предстоящего турнира Волка ЗабивакуТМ, который поднял настроение белорусским любителям футбола.
Источник: ИА "Город55"