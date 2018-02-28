Слезы счастья, футбол в самолете и атмосфера ожидания футбольного праздника

Каждый визит заветного трофея в новый город или страну непременно вызывает ажиотаж – так было и в 16 городах России, и на каждой остановке глобального путешествия легендарной награды. Coca-Cola, эксклюзивный организатор Тура Официального Кубка, верит – главный символ предстоящего мундиаля вдохновляет всех без исключения, напоминая о том, что Чемпионат мира по футболу FIFAТМуже совсем близко. А еще – привлекает внимание к важным социальным вопросам – развитию юношеского футбола и роли спорта в становлении инклюзивного общества в России.