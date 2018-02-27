В перечень для голосования вошли 11 объектов благоустройства Ростова

Posted 27 февраля 2018, 15:47
Published 27 февраля 2018, 15:47
Modified 23 февраля 2022, 12:05
Updated 23 февраля 2022, 12:05
"Выборы состоятся 18 марта. Одну из выбранных территорий благоустроят уже в текущем году", - сказано в сообщении.
Уточняется, что местным жителям выдадут два списка. В одном из них они увидят кандидатов в президенты РФ, в другом - зоны для благоустройства.
"Важным моментом является то, чтобы все горожане поучаствовали в этом мероприятии", - рассказал глава мэрии Виталий Кушнарев.
RostovGazeta пишет, что в списке есть сквер имени Чуковского и парк "Осенний". В парке планируется сделать спортплощадку для воркаута и детские площадки.
Помимо этого были предложения провести реконструкцию скверов имени Дортмунда, «Северный» и парка «Дружба». До 16 марта продлятся общественные обсуждения дизайн-проектов. Ростовчанам предоставят уже итоговые версии благоустройства.
Источник: ИА "Город55"