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Posted 27 февраля 2018, 15:47

Published 27 февраля 2018, 15:47

Modified 23 февраля 2022, 12:05

Updated 23 февраля 2022, 12:05

В перечень для голосования вошли 11 объектов благоустройства Ростова

27 февраля 2018, 15:47
В день выборов президента РФ в Ростове также пройдет голосование по выбору территорий для благоустройства, всего в список попали 11 объектов, пишет RostovGazeta.

"Выборы состоятся 18 марта. Одну из выбранных территорий благоустроят уже в текущем году", - сказано в сообщении.

Уточняется, что местным жителям выдадут два списка. В одном из них они увидят кандидатов в президенты РФ, в другом - зоны для благоустройства.

"Важным моментом является то, чтобы все горожане поучаствовали в этом мероприятии", - рассказал глава мэрии Виталий Кушнарев.

RostovGazeta пишет, что в списке есть сквер имени Чуковского и парк "Осенний". В парке планируется сделать спортплощадку для воркаута и детские площадки.

Помимо этого были предложения провести реконструкцию скверов имени Дортмунда, «Северный» и парка «Дружба». До 16 марта продлятся общественные обсуждения дизайн-проектов. Ростовчанам предоставят уже итоговые версии благоустройства.

Источник: ИА "Город55"

#Общество
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